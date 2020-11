Retiro asegura que Municipio de San Juan les debe unos $97 millones

El administrador de los Sistemas de Retiro, Luis Collado Rodríguez habló el miércoles sobre los 10 municipios y las 5 corporaciones con mayor deuda por concepto del ‘Pay as you Go’.

“El municipio de San Juan debe 97 millones, el municipio de Toa Baja debe 8 millones, Mayagüez debe 6 millones, Ponce debe 6 millones, Arecibo 5.6 millones, Guaynabo con 4.3 millones, Caguas 3.8 millones, Carolina con tres millones cincuenta y siete mil, Santa Isabel con dos millones cincuenta y dos mil y Cabo Rojo con un millón, trescientos catorce mil”, dijo Collado Rodríguez en conferencia de prensa.

“Nosotros estamos haciendo las gestiones de cobro al amparo de la Ley 106. Mensualmente le enviamos cartas de cobro. En el caso de los municipios, le enviamos copia de la carta al CRIM (Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales) para que nos remese las cantidades adeudadas”, añadió.

En el caso de las corporaciones públicas, la lista la encabeza la Autoridad de los Puertos con 30.9 millones de dólares. Le sigue la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, que adeuda 29.8 millones; la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con 18.5 millones de dólares; la Compañía de Fomento Industrial con 14 millones y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) con 12.9 millones.

En el caso de los municipios, los alcaldes procuraron la aprobación de la Ley 29, para no tener que pagar por el ‘Pay as you Go’. La JCF impugnó con éxito la Ley en el Tribunal federal. Para pagar la deuda, La entidad federal creada bajo la Ley PROMESA propuso que el CRIM remitiera la cantidad adeudada al Fondo General, lo que tampoco fue avalado por los ejecutivos municipales.

Las expresiones del funcionario se dieron al finalizar- por esta semana- las Vistas Públicas de Transición. Los trabajos recesaron hasta el martes 1 de diciembre.