Escrutinio continúa su curso pero a un ritmo más lento del esperado

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, aseguró que el escrutinio general mantiene un ritmo aceptable, pese a que no se han cumplido las expectativas de completar los cinco precintos del municipio de San Juan en los primeros dos días.

El jefe del organismo informó que, de los 196 maletines correspondientes a los precintos 1 y 2, se habían completado 140, aunque sí se había comenzado a trabajar con maletines de voto adelantado presencial de otros precintos.

“Quedan 56 maletines (de los colegios regulares de los precintos 1 y 2) que están en mesa. Comenzamos la unidad 74 (de voto adelantado presencial) y se terminaron los nueve maletines de unidad 74 del precinto 1, que se llevó a cabo el 31 de octubre. Tenemos al precinto 2, que fueron 12 maletines (de unidad 74) y tenemos en mesa los precintos 3, 4 y 5. El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) había solicitad que termináramos un precinto para pasar a otro, pero desde mi punto de vista no era práctico porque tengo 60 mesas y tengo que tenerlas todas trabajando”, dijo Rosado Colomer.

“El reglamento establece que tiene que ser por precinto. Ya están trabajando con el precinto 1 y 2 y no pretendía que se detuviera eso. Mi preocupación era que no debemos seguir tirando maletines de otros precintos, debemos terminar el 1 y el 2 antes de traer nuevos precintos. Otra preocupación era que está la unidad 74 y ellos iban a trabajar la unidad 74 del (precinto) 3, 4 y 5 cuando no hemos comenzado allá. Propuse que se trabaje la unidad 74 del precinto que se esté trabajando en el momento para ir en orden, pero no se secundó la moción”, dijo el comisionado del MVC, Olvin Valentín, quien mencionó que no tenía expectativas fijas sobre la fecha en que pudiera concluir el escrutinio.

Rosado Colomer, en tanto, sostuvo que la CEE se encamina a completar esta etapa y certificar oficialmente los ganadores a mediados de diciembre.

“Lo que me han dicho los comisionados es que el escrutinio empieza un poco lento y de repente coge velocidad, en lo que se acoplan. Es mi primer escrutinio y no tengo con qué comparar. Mi expectativa es salgan cuatro maletines por mesa diario, como mínimo. Hoy ha estado mejor que ayer”, dijo el presidente, reconociendo que este viernes, cuando se retomen los trabajos, posiblemente haya una reducción en los voluntarios disponibles. Mañana la CEE recesará debido a la celebración de Acción de Gracias.

Rosado Colomer dijo que instruiría a la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico para que publicara los resultados en el portal de la CEE tan pronto fuera posible.

Presentarán evidencia de ilegalidades

Valentín, por su parte, dijo que su equipo se aprestaba a presentar a presidencia información sobre cuatro casos de electores que, según las listas de colegio y voto adelantado, incurrieron en un doble sufragio. Dijo que hoy se habían identificado casos potenciales a los 25 que mencionó ayer, pero que sus funcionarios aún recopilaban información para corroborar cuáles electores votaron más de una vez.

La demora en elevar a la comisión las aparentes ilegalidades, dijo Valentín, se debió a que quería cerciorarse del proceso para reportar las incidencias a la secretaría.

“Lo primero es que hay que investigar, después decidiremos. Si confirmo que tengo una sospecha fundada de que ocurrió (el doble voto), radicaremos en las instituciones de ley y orden. (El proceso interno) va a depender de lo que presente el acta”, dijo Rosado Colomer.

El presidente, por otro lado, indicó que no tenía conocimiento acerca de las posibles acciones legales que el Partido Nuevo Progresista (PNP) podría tomar para invalidar el mecanismo de adjudicación de papeletas conocidas como ‘pivazos’, en las que el elector votó bajo la insignia de un partido pero marcó a candidatos de otras colectividades en todos los escaños.

Hoy el comisionado del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, no ha atendido a la prensa en el coliseo Roberto Clemente.

Hasta el momento, esas papeletas continúan adjudicándose bajo los parámetros de la antigua ley electoral, que disponía que esas papeletas serían válidas, contrario al nuevo estatuto, que determinó anular esos sufragios. Debido a que el nuevo Código Electoral se convirtió en ley el 20 de junio, la CEE no tuvo tiempo para reprogramar las máquinas de escrutinio electrónico para que le advirtieran al elector que ese tipo de voto era nulo, por lo que en sus reglamentos preservaron la validez.