Fue el mismo Maradona quien reveló los detalles de su encuentro con el narcotraficante en la cárcel de La Catedral. Así fue cuando Diego Armando Maradona conoció a Pablo Escobar en Medellín.

Maradona conoció a Pablo Escobar

Según el Diario AS, el día en el que Diego Armando Maradona conoció a Pablo Escobar se convirtió en un encuentro que marcó su vida.

Durante muchos años mantuvo este encuentro escondido y evitó hablar del tema. Sin embargo, en el 2014 durante una entrevista en una emisora reveló los detalles.

Dijo que en 1991 recibió una invitación de una persona que habría sido calificada como "importante" para jugar un partido amistoso y que si asistía le pagarían una gran suma de dinero.

"En el 91 Guillermo Coppola, me dijo que una persona muy importante de Colombia quería pagarme una enorme cifra por jugar un partido amistoso, con algunos futbolistas como René Higuita", dijo en ese momento.

La visita

Además, reveló que se sorprendió al ver que había sido llevado hasta una cárcel. "Cuando fui a Medellín y me llevaron a una cárcel rodeada por miles de militares dije: ¿Qué mierda pasa, me van a meter preso? Cuando entré a ese lugar parecía un hotel de lujo de Dubái, ahí me lo presentaron, me dijeron: Diego, él es el patrón. Lo saludé y el tipo muy respetuoso, bastante frío, pero demostró amabilidad conmigo. Pero como yo de noticias y tele nada, no sabía muy bien quien era", dijo.

Asimismo, contó que después del partido hubo una gran fiesta y al otro día Escobar lo recibió en su oficina, dentro de la cárcel, para despedirlo.

"Jugamos el partido, todos lo disfrutamos mucho. Luego a la noche se armó una fiesta con las mejores minas (mujeres) que vi en mi vida, y estaba en una cárcel. ¡No lo podía creer! A la mañana siguiente me pagó y se despidió de mí de forma muy amable (…) me hizo pasar a una especie de oficina donde me dijo que admiraba mi fútbol y que se sentía identificado por mí, porque al igual que yo, él salió de la pobreza para triunfar", reveló Maradona.