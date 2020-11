Alcaldesa electa de Vega Alta demanda al alcalde saliente

La alcaldesa electa del Municipio de Vega Alta, María Vega Pagán, radicó un recurso de Mandamus para lograr comenzar la transición tras agotar todos los recursos y hacer múltiples gestiones cordiales con el alcalde saliente, Oscar Santiago Martínez, y éste insiste en obstaculizar el proceso legal.

“Lamento tener que acudir al Tribunal para lograr hacer cumplir la ley y el reglamento que dan paso a una transición ordenada”, expresó Vega Pagán. “Yo soy una mujer flexible que sé tomar decisiones firmes y más cuándo son para proteger los mejores intereses de nuestro pueblo. Créanme que no me tiembla ni me temblará la mano para cumplir con la ley y con Mi Pueblo. Las determinaciones del Alcalde saliente me obligan a acudir al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón para que lo obligue so pena de desacato a cumplir con su deber ministerial y proceder con los trabajos del Comité de Transición”.

Vega Pagán, candidata por el Partido Nuevo Progresista (PNP), prevaleció en las elecciones generales del pasado 3 de noviembre sobre el incumbente Santiago Martínez, del Partido Popular Democrático (PPD), y fue certificada como alcaldesa electa por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) cuatro días después.

Desde entonces, le ha cursado varias comunicaciones a Santiago Martínez y su presidente de Transición Saliente, Carlos Maysonet, sin recibir respuesta u obteniendo contestaciones unilaterales y ausentes de los documentos solicitados.

La ley establece que los municipios de Puerto Rico deben tener listo su informe de transición para el 31 de octubre de un año electoral y el proceso de transición debe comenzar al decimoquinto día de las elecciones generales, lo cual venció el 18 del corriente.

El proceso de transición debe concluir por ley en o antes del 31 de diciembre del año eleccionario.

“Estas acciones de incumplimiento de parte del Alcalde y de su equipo de trabajo, además de significar un claro menosprecio por los procesos legales y de transparencia que se exige, no nos deja otra alternativa que informarle a nuestro pueblo que usted no está cooperando con el proceso de transición, en violación clara a lo establecido en ley y reglamento”, advirtió Vega Pagán en otra misiva cursada el pasado sábado a Santiago Martínez.

“Igualmente, nos encontramos evaluando todas las acciones legales que sean necesarias para hacer valer el proceso de la transición tal y como el pueblo vegalteño espera y merece en cumplimiento con la Ley”.

Vega Pagán recurrió a los abogados Eliezer Aldarondo Ortiz, Rosa Campos Silva y Simone Cataldi Malpica, del bufete Aldarondo & López Bras, para incoar el recurso de Mandamus y obligar a Santiago Martínez y Maysonet a cumplir con su obligación ministerial.