Piden a Victoria Ciudadana "terminar con estrategias para retraso en conteo de votos"

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, le solicitó al liderato del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC) terminar con las estrategias de retrasar la voluntad del pueblo, expresada en los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre.

“De verdad que basta ya. Todo es un problema para el MVC. Sí se comienza el escrutinio, está mal, si se emiten certificaciones preliminares también es un issue; todo es un problema porque el pueblo en San Juan eligió a otro candidato. Cuando uno gana sus actuaciones dicen mucho, pero también en la derrota debe haber aceptación, mesura y prudencia en las expresiones. Tan fácil que es dejar que el proceso continúe, pero no, quieren seguir atrasándolo en todo momento. Mi exhortación al MVC es que dejen que se cuenten todos los votos, sin más obstaculizaciones”, señaló Aponte Hernández a través de declaraciones escritas.

Las expresiones del líder estadista surgen luego de que el Tribunal Supremo ordenara ayer, lunes, que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) inicie inmediatamente el proceso del escrutinio general de votos, paralizado por múltiples litigios presentados por el MVC.

“La historia no se puede detener, ni el mandato del pueblo. Esos no son los estilos democráticos que rigen a Puerto Rico. Nosotros somos un pueblo de ley y orden, como nuestra nación, los Estados Unidos. Aquí se respeta la voluntad del pueblo, expresada mediante el voto. No más retrasos, vamos a que se cuenten todos y al terminar, Miguel Romero, quien desde la noche del evento tiene una ventaja cómoda, será certificado oficialmente, ya está certificado preliminarmente, como alcalde de San Juan”, añadió el también exsecretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP).