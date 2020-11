Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos y alertan sobre posibles trombas marinas

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para los municipios de San Juan, Cataño y Toa Baja.

El radar doppler mostraba intensos aguaceros en la zona que pueden provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. También se advirtió sobre acumulación de agua en zonas de pobre drenaje.

La advertencia estará vigente hasta las 6:00 p.m.

De otro lado, el SNM emitió un aviso marítimo especial para la costa norte de Puerto Rico. Se indicó sobre la posibilidad de trombas marinas al norte de San Juan y áreas cercanas. El aviso está vigente hasta las 5:30 p.m. En días pasados una tromba marina se desarrolló frente a aguas de Condado, en San Juan.

Nov 24 4PM- Special Marine Warning until 5:30 PM. Waterspout possible north of San Juan and nearby areas.

Aviso Marítimo Especial hasta las 5:30 PM. Trombas marinas posibles al norte de San Juan y áreas cercanas. #prwx pic.twitter.com/6SSfuDQbot

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 24, 2020