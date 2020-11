Comisionado electoral del PPD denuncia que papeletas mixtas se tienen que adjudicar

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz Maldonado, dijo hoy que la pugna suscitada este martes, sobre la adjudicación de votos en las papeletas legislativas mixtas fue resuelta en Comisión, en donde se acogió su planteamiento de que los votos tenían que ser adjudicados conforme lo emitieron los electores la noche del evento.

Cruz resaltó que los reglamentos y manuales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para regular las elecciones generales del pasado 3 de noviembre, reconocían que la programación de las máquinas de escrutinio era igual a la de las elecciones de 2016 y en ese entonces esos votos se adjudicaron como mixtos.

“Tenemos que entender que los electores que votaron en las papeletas el 3 de noviembre y pasaron esas papeletas por las máquinas de escrutinio fueron adjudicadas por las máquinas en ese momento. Por tanto, nadie tiene la autoridad hoy, para en medio del escrutinio y recuento, adjudicar esas papeletas de forma o manera distinta”, explicó Cruz en comunicación escrita.

“La situación ocurrida en la cual el PNP quería hacer una preevaluación, a simple vista de la papeleta para enviarla a una mesa especial, no procede y atenta en contra de la intención del elector, quien no recibió una advertencia de la máquina que su papeleta estaba mal votada. Lo ocurrido es otra de las consecuencias de aprobar un Código Electoral sin consenso y a toda prisa”, añadió.

Según se desprende del Código Electoral en el Artículo 3.15: Los reglamentos de los Sistemas o Métodos Convencionales de Votación que apruebe la Comisión utilizarán como referencia los aprobados para la Elección General 2016. También establece que mientras se realiza la transición a los sistemas de Votación y escrutinio ordenados en el Artículo 3.13 de esta Ley, y hasta que lo considere necesario, la Comisión mantendrá un sistema de escrutinio electrónico igual o similar al utilizado en la Elección General 2016 para ser utilizado en todos los Colegios de Votación; y que sea capaz de contar los votos de forma fácil, rápida, precisa, segura y confiable.

“Tenemos que recordar que cuando un elector vota bajo la insignia de un partido y hace marcas fuera de esa insignia, en el 2016, era un voto válido. Hoy, esa forma de votar se mantiene conforme lo establecen los reglamentos, así como los manuales. Es obligación de los partidos políticos preservar al igual que defender la intención del elector en todo momento”, sostuvo Cruz.

“El reglamento es claro, toda papeleta tiene que pasar por la máquina de escrutinio y se adjudica conforme lo establece la programación. Solo cuando por alguna razón la máquina no la lee, entonces es que se pasa a una mesa especial. Y a la hora que los funcionarios vayan a adjudicar esta papelea, lo tendrán que hacer como lo hace la máquina la noche del evento. No pueden haber dos reglas de adjudicación. Sepan que el PPD no va a permitir, en ningún momento, que la intención del elector se trastoque”, añadió.

Cruz, reiteró que el problema ocurrido, y que detuvo los procesos, es uno de otros que pudieran suscitarse debido a los problemas que son parte de la Ley.

