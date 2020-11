Baja intención de hacer compras navideñas entre boricuas

La quinta edición de la encuesta anual de compras navideñas que realiza la agencia de publicidad Arteaga & Arteaga llamada "Santa's List", encontró que la intención de compras de navidad entre los boricuas este año cayó en un 13% en comparación con el 2019, a consecuencia de la pandemia.

La última reducción en la intención de compras navideñas fue en 2017 después del huracán María.

Sin embargo, tener la tener la temporada navideña más larga del mundo favorecería a los centros comerciales y detallistas de la isla pues significa que los comercios tendrán más oportunidades para ofrecer el mejor valor y la mejor experiencia al cliente en línea y en la tienda, mientras se conectan emocionalmente con los consumidores en búsqueda de regalos especiales para sus seres queridos.

Las ventas con significado serán clave para salvar la temporada de fin de año que representa un tercio de la industria de ventas al detal que genera $30 mil millones al año.

La pandemia no solo afectó la intención general de compras navideñas de los consumidores, sino que también impactó las ventas al detal por un 11.4% durante los primeros seis meses del año. Sin embargo, la disminución en la intención de compra de los consumidores no significa que estos no vayan a realizar compras este año, sino que se centrarán en encontrar obsequios únicos para sus seres queridos. De hecho, Regalos fue el único tipo de compra navideña por el que los encuestados expresaron una mayor intención de compra en comparación con 2019.

Si bien el Viernes Negro se considera el mejor momento para conseguir las mejores ofertas navideñas, los consumidores seguirán buscando ofertas especiales hasta la semana anterior al Día de los Reyes Magos. Las compras navideñas en línea, que habían ido en aumento antes de la pandemia, atraerán a nuevos clientes que buscan completar sus compras de temporada en línea por razones de conveniencia y seguridad.

Ya sea en la tienda o en línea, este año los compradores buscarán valor. Un impresionante 91% de los encuestados dijo que piensa comprar regalos o productos que solo estén en oferta. Mientras, que cuatro de cada 10 confirmaron que comprarán solamente en oferta como lo hicieron el año pasado

Más de la mitad, 52%, de los participantes en la encuesta Santa's List 2020 expresaron que la economía de su hogar no está solvente para asumir los gastos de fin de año, mientras que el 20% aún se siente optimista sobre la temporada navideña. Uno de cada cuatro consumidores expresó que la economía de su familia no ha cambiado desde el año pasado.

Sin embargo, con una intención de compra del 74%, Regalos es la única categoría de ventas en la cual los participantes expresaron un aumento en su intención de compra en comparación con 71% en 2019.

Mientras que hubo una disminución del 7% al 10% en la intención de compra en otras categorías de artículos, los consumidores seguirán buscando buenas ofertas para la familia; decoración del hogar; ropa para ellos, comida y bebida para fiestas.

Centros comerciales, tiendas de descuento y tiendas por departamento continúan siendo los principales establecimientos preferidos por los consumidores para realizar sus compras navideñas según la encuesta Santa's List 2020.

“A pesar de un año inusual, me siento optimista sobre la temporada navideña de este año. Hemos incorporado los mejores protocolos de salud y seguridad en su clase para proteger a nuestros empleados y clientes durante la temporada navideña y durante todo el año. Las tiendas han trabajado arduamente para ofrecer la combinación de productos más completa para satisfacer todas las necesidades de presupuesto y ayudar a los clientes a lo largo de su temporada de compras,” expresó Martha Hermilla, directora senior de marketing de los Centros Comerciales RVI, la empresa de centros comerciales más grande de la isla con 12 centros comerciales alrededor de Puerto Rico incluyendo Plaza Del Sol, Plaza Del Norte, Plaza Rio Hondo y Plaza Palma Real en Humacao.

El estudio navideño confirma además una interesante tendencia este año apuntando al crecimiento en popularidad por las Tiendas Locales. Con un 11%, estas Tiendas Locales representan el porcentaje más alto donde los consumidores iniciarán sus compras navideñas.

Entre los ajustes para prepararse para la navidad, muchos consumidores han reducido las actividades de entretenimiento como eventos en vivo y viajes; realizarán mejoras en el hogar durante las vacaciones y concentrarán sus compras en los regalos para su familia inmediata.

Los niños tendrán prioridad en la Lista de Santa este año con un 47% de los consumidores que comprarán regalos para la familia, especialmente pensando en los niños, buscando regalos menos costosos. Regalos para la familia extendida se reducirán en un 29%, mientras los consumidores reducirán los regalos para amigos en un 36%.

Los obsequios con significado serán muy populares este año. Por ejemplo, certificados de accesorios para autos, un certificado de cambio de aceite y filtro, alguna canasta con productos saludables, libros de escritores locales, artesanías y música de artistas emergentes son algunos de los regalos que podrás encontrar en el Santa’s List este año.

Desde el Viernes Negro hasta el Día de Reyes

Este año la mayoría de los consumidores, 53%, realizarán sus compras antes o después del Viernes Negro de acuerdo con al Santa’s List, minimizando así el énfasis de la tradicional fecha de compras navideñas. Asimismo, solo el 18% de los consumidores indicaron que harán sus compras durante el Viernes Negro.

Este año hay un mayor interés entre 28% de los consumidores que indicaron que van a esperar hasta la semana anterior al Día de Reyes para realizar sus compras.

Compras en Línea para Navidad

A medida que la pandemia obligó a las comunidades a confinarse, las ventas en línea continuaron creciendo. Esta tendencia se mantendrá estable durante la temporada navideña, mostrando un aumento significativo del 26% durante los últimos cinco años.

Un enorme 66% de los encuestados indicó que continuará realizando compras en línea. Sin embargo, el mayor salto en las ventas en línea este año vendrá del 13% que representan nuevos compradores que completarán sus compras navideñas en línea por primera vez. Esto es cónsono con el aumento general de las visitas a las tiendas en línea y las aplicaciones en línea favoritas, 13% y 10% respectivamente.