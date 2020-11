Anuncian $6.8 millones para educación, investigaciones, Head Start y salud

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció este lunes la aprobación de 6,867,894 dólares en fondos federales asignados por diversas oficinas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Transportación federal (DOT, por sus siglas en inglés) para servicios de salud, para servicios de cuidado a niños y educación.

El HHS, a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) asignó 3,126,753 dólares al Departamento de Salud de Puerto Rico para servicios de salud a madres e infantes.

La Administración de Niños y Familias, Oficina de Head Start de HHS asignó 671,344 dólares en fondos federales al Centro de Fortalecimiento Familiar, ESCAPE dentro de la categoría de servicios sociales para Early Head Start. Estos fondos son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

La Oficina de Servicios para la Familia y la Juventud de la Administración de Niños y Familias, asignó 200,000 dólares al Centro de Servicios a la Juventud, Inc. para servicios básicos de salud; y 445,831 dólares a la Universidad Central del Caribe, Inc. bajo la categoría de servicios de salud para el proyecto “Healthy And Positive Engagement Education (HAPEE)” dentro del programa educativo para evitar riesgos sexuales.

El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico recibirá 100,000 dólares por parte del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas bajo el programa “Allergy, Immunology, and Transplantation Research”. La Escuela de Medicina de Ponce recibirá 1,427,381 dólares provenientes del Instituto Nacional de Minorías Salud y Disparidades de Salud para el proyecto “Red de Inteligencia Epidemiológica (EpI-Net) para promover las prácticas preventivas y las pruebas de detección del COVID-19 entre comunidades socialmente vulnerables en Puerto Rico”.

La NOAA, en colaboración con la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre (NFWF, por sus siglas en inglés), asignaron 596,268 dólares a la Universidad de Puerto Rico recinto de Aguadilla como parte del “2020 National Coastal Resilience Fund: Using Mangrove Restoration to Improve Coastal Community Resilience in Puerto Rico”. Esta asignación de fondos ayudará a restaurar las áreas más vulnerables a huracanes y aquellas que se afectaron grandemente con los huracanes de 2017.

Entre sus gestiones, la comisionada envió una carta a la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre mostrando su apoyo al proyecto y como el mismo sería de gran beneficio para la Isla.

Del mismo modo, NOAA y NFWF trabajarán en conjunto para la asignación de 234,317 dólares a “The Ocean Foundation” bajo el “2020 Electronic Monitoring and Reporting Program: Electronic Monitoring for the Caribbean Small Boat Highly Migratory Species Fishery (PR)”. Este proyecto ayudaría a mejorar el monitoreo de las embarcaciones pequeñas para así recopilar datos para diversas pescaderías en la Isla.

Por otra parte, el Departamento de Transportación federal (DOT, por sus siglas en inglés) bajo el programa “Dwight David Eisenhower Transportation Fellowship Program (DDETFP)” asignó un total 66,000 dólares a nueve estudiantes de diferentes universidades, públicas y privadas en la isla.

El programa tiene como fin ofrecer ayudas financieras a estudiantes interesados en cursar carrera en disciplinas relacionadas al campo de la transportación asignó varias partidas de fondos a diversas instituciones educativas en la Isla.