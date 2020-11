Captan en vídeo el intenso intercambio de disparos frente a Los Outlets de Montehiedra

El intenso intercambio de disparos frente al centro comercial The Outlets at Montehiedra, ubicado en Caimito, San Juan quedó captado en vídeo.

En las imágenes se puede escuchar el intercambio de disparos del violento incidente que dejó como saldo una víctima fatal de 22 años, según informó la Policía.

Más temprano agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan manifestaron que el asesinato se reportó a las de 11:03 de la noche de ayer, viernes, en la avenida Los Romeros, frente al centro comercial ubicado en Caimito, San Juan.

It sounds like a war zone but it’s a mall parking lot in San Juan Puerto Rico. Last night, a man was killed in what police believe was a targeted shooting involving gangs. Sounds of rapid gunfire are too common many Puerto Ricans who hear this weekly, in some parts of the island pic.twitter.com/PRXXwqxh3r

