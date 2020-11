Crucero realizará parada de reabastecimiento en San Juan

El crucero Brilliance of the Seas, de Royal Carribbean Cruise Line, realizará este lunes, 23 de noviembre, una parada de reabastecimiento en la bahía de San Juan, anunció ayer el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Joel A. Pizá Batiz.

“Ejecutivos de Royal Caribbean nos confirmaron hoy de la parada que realizará el Brilliance of the Seas en la bahía de San Juan este próximo lunes, entre las 6:00 de la mañana y 6:00 p. m., durante la cual el crucero se reabastecerá de combustible y de comida. El Brilliance no trae pasajeros y sus 85 tripulantes no bajarán a tierra, aunque llevan más de 21 días acuartelados a bordo del crucero”, indicó Pizá Batiz.

El titular de Puertos destacó que recientemente la Junta de Supervisión Fiscal aprobó la enmienda al reglamento de la APPR, que permite conceder una tarifa especial para aquellos cruceros sin pasajeros que hagan paradas extendidas, o “lay ups” en nuestros muelles.

“El Centro para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) aún no le ha dado el visto bueno a las líneas de crucero para que reinicien operaciones con pasajeros en los puertos de los Estados Unidos y sus territorios. No obstante, Puerto Rico y la Autoridad de los Puertos están preparados y abiertos para recibir y abastecer a los cruceros mientras se preparan para reanudar operaciones con pasajeros en los próximos meses”, concluyó Pizá Batiz.

