Un año y nada... Alcaldes esperan aún por el gobierno para someter propuesta de hidroeléctrica

Hace un año la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña celebró que su consorcio Hidroenergía Renace cualificara para someter una Propuesta para administrar las plantas hidroeléctricas de los lagos Caonillas y Dos Bocas. Ahora en noviembre de 2020, la cooperativa solo puede lamentar que el gobierno, por la inacción de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), haya desperdiciado un año sin adelantar nada para esos proyectos que darían electricidad limpia, costo-efectiva y resiliente a los residentes de Adjuntas, Jayuya y Utuado.

“Tenemos un gran proyecto en el que nuestra gente tiene muchas esperanzas, pero el gobierno no está trabajando con la coordinación o eficiencia necesaria”, expresó Ineabelle Medina González, secretaria de la Junta Directiva de la Cooperativa. Medina González explicó que la AAPP no avanza con el proyecto de revitalización de las plantas hidroeléctricas porque dice estar en espera del Plan Integrado de Recursos (PIR) que debe aprobar el Negociado de Energía (NEPR). A su vez el NEPR está en espera del Plan de Acción para las plantas hidroeléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aunque la AEE no tiene la capacidad ni el personal para completar el Plan de Acción solicitado por el NEPR.

“Mientras todo esto ocurre, hay cuatro proponentes ya identificadas y calificados por la AAPP, entre ellas nuestra cooperativa, imposibilitados a someter nuestra Propuesta por falta de acción del AAPP y AEE. De seguir así, lamentablemente, no se vislumbraría que las hidroeléctricas de Caonillas y Dos Bocas estén en funciones en un futuro inmediato. Es hora de que el gobierno ponga fin a esta parálisis y tome acción reconociendo los límites de la AEE y las opciones que los proponentes pueden ofrecer para desarrollar un buen Plan de Acción para el NEPR”, comentó C. P. Smith, director ejecutivo de la Cooperativa. “El pueblo de Puerto Rico merece saber cuándo la AAPP va a emitir la Solicitud de Propuestas dado que el pueblo queda igual de vulnerable más de tres años después del paso del huracán Maria”.

El próximo 21 de febrero se cumplirán 180 días otorgados por el NEPR para que la AEE presente su Plan de Acción para la rehabilitación de las plantas hidroeléctricas de Puerto Rico, pero a ninguna de las empresas que esperan participar del mismo se les ha permitido someter una Propuesta para rehabilitar las plantas hidroeléctricas.

A través del modelo cooperativista y con aliados expertos en energía renovable, la Cooperativa logró el apoyo comunitario para insertarse en la transformación energética de Puerto Rico. De esta forma, se proponen rescatar el patrimonio de las hidroeléctricas que al rehabilitarse tienen la capacidad de iluminar varios pueblos en la Cordillera Central con energía costo-efectiva de fuentes renovables. “Las comunidades de Adjuntas, Jayuya y Utuado buscan ser resilientes y no repetir la pesadilla que vivieron por largos meses de estar sin electricidad tras el paso del huracán María”, añadió Medina Gonzalez.

