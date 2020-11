Ramón Luis Rivera favorece permanencia de Secretario Hacienda en gobierno Pierluisi

El alcalde de Bayamón y presidente del comité de transición del gobernador electo Pedro Pierluisi, Ramón Luis Rivera, expresó que le gustaría que el actual secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, continúe en su puesto el próximo cuatrienio.

Las expresiones de Rivera surgen en las vistas de transición entre el actual Gobierno y el entrante.

"A mi me encantaría verlo en el próximo gabinete", indicó el ejecutivo municipal.

Parés, a principios de semana se expresó dispuesto a continúa en su puesto si así lo solicita el gobernador electo Pierluisi.

“Yo no he hablado con el gobernador electo, pero estoy enfocado en culminar muchos procesos. Aunque es una decisión de él y de su equipo y la respeto, si me hacen el acercamiento yo estoy disponible para continuar con los proyectos en Hacienda”, comentó el funcionario en entrevista con WIAC 740.

La pasada semana, Metro Puerto Rico publicó que Parés es considerado por Pierluisi para que continúe en su puesto. En la misma publicación, además de Parés, se informó que se comenta a Manolo Cidre para Desarrollo Económico, Teresita Fuentes como secretaria de Estado o la figura principal para que maneje el tema del regreso de las farmacéuticas en la Isla, el doctor Carlos Mellado como secretario de Salud, Larry Seilhamer o Carmelo Ríos como secretario de la gobernación, entre otros.

