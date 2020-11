Edwin Cornier Colón: a estrenarse en cargo electivo a sus 18 años de edad

El partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) logró ocupar varios escaños en la Cámara de Representantes, el Senado y, por ahora, la segunda posición en la contienda por la alcaldía de San Juan, pero también realizó otra hazaña: la elección del político más joven en Puerto Rico.

La distinción le pertenece a Edwin Cornier Colón, que con solo 18 años y 1,639 votos a su favor se convirtió en legislador municipal de Aguadilla por el MVC, el único de la colectividad en el cuerpo legislativo.

En una conversación con Metro Puerto Rico, Cornier Colón explicó que ocupar una posición política fue una aspiración que tuvo desde niño, dado a que entiende que desde ahí puede servir a su pueblo.

“La decisión sobre lanzar una candidatura vino después de ver los sucesos del verano del 2019, cuando vi cómo algunos políticos corruptos se aprovechaban de la clase trabajadora y entonces decido lanzarme a un puesto”, narró.

“Si tanto nos afecta algo, tenemos que hacer algo para cambiarlo y para mí no es suficiente y tenemos que integrarnos en estos puestos en las elecciones para llevar esa diferencia”, dijo.

Cornier Colón contó además que la decisión de formar parte de un partido nuevo y no uno tradicional se basa también en la disposición de esa colectividad para lanzar jóvenes a puestos electivos, como fue su caso.

“La decisión final vino cuando vi a los candidatos que estaban postulados. Habían personas jóvenes como yo. Eran personas comunes y corrientes que nunca habían tenido alguna experiencia política”, afirmó.

El político electo cursa actualmente un bachillerato en Geología en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico que comenzó en agosto, y planifica integrar ese conocimiento a las propuestas que presentará para el municipio.

Por ejemplo, el joven entiende que Aguadilla podría emprender en el ecoturismo a través de incentivos a compañías que se encargan de rentar equipo para practicar deportes acuáticos y promoviendo destinos turísticos en la región.

No obstante, el factor determinante es que para adelantar estas propuestas, Cornier Colón tendrá que contar con el aval de otros legisladores municipales de otros partidos. Esto, adelantó, lo obligará a crear alianzas.

“En Aguadilla tenemos el caso de que la Legislatura Municipal está muy dividida. Soy un factor decisivo dentro de la Legislatura Municipal. Por lo tanto, habrá la necesidad de crear alianzas entre los tres partidos políticos para lograr cosas para Aguadilla y estoy dispuesto a sentarme a dialogar mis propuestas”, afirmó.

Por lo tanto, al tener un voto determinante, Cornier Colón será determinantes en la aprobación del presupuesto municipal.

Transparencia será su manera de fiscalizar

La labor fiscalizadora dentro de cuerpos legislativos normalmente la toman los miembros de minorías y Cornier Colón tiene claro que tendrá que hacerla, por lo que anticipó que su estrategia se enfocará en hacer público el gasto del municipio.

“En Aguadilla no se sabe lo que aprueba la Legislatura Municipal, no se sabe cuánto dinero se está gastando y no se sabe a quién le están aprobando contratos”, dijo.

De esta manera, el joven se comprometió a ser una línea de comunicación para sus constituyentes y hacer público todo documento, sea beneficioso o no para la administración municipal.

