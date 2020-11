Alcalde electo de Aguadilla nombra Comité de Transición

Luego de hacer acercamientos públicos y privados con la saliente administración y en cumplimiento con el Código Municipal de Puerto Rico, el alcalde electo de Aguadilla, Julio Roldán nombró a su Comité de Transición y exigió a la alcaldesa saliente Yanitzia Irizarry, hacer lo propio para comenzar el proceso de transición.

Según la Ley 107 del 2020, el proceso de transición debe comenzar 15 días después de celebradas las elecciones indistintamente si la Comisión Estatal de Elecciones declara un recuento.

“El nuevo Código Municipal de Puerto Rico, es claro en que todo proceso de transición de los municipios debe comenzar quince días después de celebradas las elecciones generales. Esos quince días se cumplieron ayer, 18 de noviembre. Cumpliendo con este mandato, ayer le notifiqué formalmente a la alcaldesa saliente los miembros de mi comité. Nosotros estamos listos para comenzar, por lo que le exijo a la Lcda. Irizarry, haga lo propio y comencemos por el bien de nuestro pueblo, la transición”, señaló Roldán a través de declaraciones escritas.

“La Comisión Estatal de Elecciones ha determinado realizar un recuento para poder certificarme oficialmente como Alcalde Electo. La Ley es clara y establece que en el caso de que hubiera recuento, el proceso no queda paralizado, sino que continúa, es por esto que he decidido nombrar y anunciar formalmente la configuración de mi equipo de transición”, añadió.

El Comité de Transición Entrante en Aguadilla está compuesto por:

– Licenciado Pedro García Morell, abogado

– José A. Toro Mercado, CPA (CPA, ha formado parte en comités de transición)

– Luis A. Rosario Sosa, (BA Administración de Empresas UPR Río Piedras y Ex-secretario de la legislatura municipal de Aguadilla)

– Profesora Edna Hernández (Recursos humanos)

– Licenciado Charlie Hernández López (Ex-Representante. Experiencia en comités de transición)

– Licenciado Gerardo Méndez Ponce (Asesor de Administración Pública)

– Efraín Domenech Pabón (Cooperativista y Economista)

– Keyliz Méndez Torres (Profesional en Gerencia)

– Licenciado Iván Alma Rozada (Experiencia en procesos de Transparencia de información pública)

– Ingeniero Wilfredo Del Valle (Area de dependencias públicas)

Además, designó a Maviael Morales como director ejecutivo del Comité de Transición.

El alcalde alecto adelantó que de no cumplir con la Ley, se verá obligado a ir al Tribunal para que comience el proceso formalmente, ya que el Código Municipal establece un procedimiento judicial específico para esto.

“El Código establece que si los alcaldes salientes, se niegan a reunirse o cumplir con las disposiciones del mismo, el alcalde entrante podrá incoar un mandamus ante el Tribunal para obligar al alcalde saliente o a su Comité a reunirse y cumplir con este mandato. Hemos hecho diversos esfuerzos públicos y privados para tirar puentes y establecer lazos. Esfuerzos que no han logrado frutos. Esperamos, que la alcaldesa no dilate más el proceso, cumplamos con la Ley y comencemos la transición que fue un mandato directo del pueblo aguadillano que salió a votar en las pasadas elecciones. Esta actitud de dilatar los procesos, lo único que hace es afectar al pueblo de Aguadilla al no contar con una transición ordenada y completa, y una nueva administración que conozca todos los detalles y pormenores del Gobierno Municipal”, finalizó diciendo.