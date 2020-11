Se extienden hasta el último segundo las controversias previo a inicio de escrutinio general

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, advirtió contra la posibilidad de que candidatos quieran enviar observadores para velar por el escrutinio general, que estaba pautado para comenzar hoy a la 1:00 p.m.

“El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer) le avaló la decisión de atrasar el escrutinio hasta la 1:00 porque no había observadores del candidato a senado por acumulación Aníbal José Torres. Yo me cuestiono si cada vez que un candidato de acumulación o de cualquier candidatura no tenga observadores aquí se va a detener los trabajos”, cuestionó Sánchez, quien además dudó de que físicamente exista el espacio para albergar a los observadores en el piso del coliseo Roberto Clemente.

“Dónde van a meter tantas personas por mesa, porque entonces yo voy a solicitar igualdad de condiciones”, dijo el comisionado del PNP.

Torres, del Partido Popular Democrático (PPD), rechazó las alegaciones de Sánchez.

“Decidieron empezar con recuento (legislativo) hoy avisándonos de ahora para ahora. Es totalmente falsa la información que ofrece el comisionado del PNP, lo que hemos pedido es transparencia en todo el proceso. Los procesos no se pueden dar cuando y como los quiera hacer el PNP”, dijo el expresidente del PPD.

Torres cerró el conteo de la noche del evento en la posición 12 entre los candidatos por acumulación al Senado, a poco más de 500 votos de Keren Riquelme, del PNP, quien es la última aspirante que estaría accediendo al cuerpo. Debido al margen, de o.5%, Torres tiene derecho a un recuento de todas las papeletas legislativas.

Sánchez, acusó al PPD y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de “confabular” para detener el escrutinio y retrasar la adjudicación de votos añadidos a mano, a la luz de la vista de ayer donde la jueza Rebecca de León Ríos decidió que la Comisión Estatal de Elecciones debía proveer al MVC las listas de solicitudes de voto adelantado y ausente, así como las de electores que habían ejercido un voto bajo esa modalidad, según se abrieran los maletines durante el escrutinio general.

“Te aseguro que cuando terminemos (el escrutinio) de San Juan la historia de Victoria Ciudadana va a ser otra. Todo el retraso es confabulado y conspirado entre Victoria Ciudadana y el Partido Popular, que no quieren que se certifique de forma final que el PNP gano las elecciones de diferentes contiendas, tanto en Cámara y Senado como alcaldías”, sostuvo Sánchez.

El funcionario aseguró que las listas solicitadas serían entregadas según avalado por el tribunal.

“Ya la OSIPE (Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico) estaba entregando el archivo para ser entregado a todos los partidos. Nunca el PNP se ha opuesto a entrega de documentos. Estamos opuestos a que se detenga el escrutinio y la adjudicación del voto añadido a mano”, subrayó el comisionado.

Pese a que el trabajo de escrutinio debía comenzar a la 1:00 p.m., a esa hora la mayoría de las mesas se veían vacías, aunque por el altoparlante se habían realizado varias llamadas a los funcionarios para que ocuparan sus sillas y pudiera arrancar el proceso.

En esta fase, las mesas comparan las actas de colegio con las papeletas votadas y, en caso de identificarse algún descuadre, se recuentan las papeletas una a una. El escrutinio general se lleva a cabo en orden numérico de precinto.

El director de escrutinio, Ferdinand Ocasio, no se había dirigido a la prensa en el día de hoy.