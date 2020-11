Proceso de distribución de la vacuna del COVID-19 podría tardar de tres a cuatro meses

El proceso de distribución de una posible vacuna contra del COVID-19 podría tardar de tres a cuatro meses en Puerto Rico, avisó el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano.

Durante su ponencia en la vista de transición, el galeno detalló la logística que podría tomar el gobierno local para repartir el medicamento en el País y a su vez aclaró que inicialmente podrían llegar unas 100,00 dosis.

"No llegan un millón de vacunas en un día. No es que nos levantamos mañana con un millón de vacunas en la casa. Lo más posible 100,000 ó 50,000, pero no van a llegar un millón de vacunas en un día", advirtió.

"Será una distribución progresiva de tres a cuatro meses y potencialmente mucho más tiempo que eso", añadió.

González Feliciano expresó que utiliza de ejemplo el marco de referencia el caso de la influenza, cuando recibió este año unas 150,000 vacunas.

"Esto será progresivo. Posiblemente 50,000 en la fase inicial y ver cómo la distribuimos, cómo la utilizamos y cuán efectivo somos en la utilización de esta vacuna", expresó.

