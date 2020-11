Overtime de escoltas cuesta sobre $6 millones en cuatro años

En medio de la crisis económica por la que atraviesa el país, el Gobierno de Puerto Rico ha gastado más de $6 millones en el pago de horas extras a oficiales de la Policía que trabajan como escoltas de exfuncionarios y funcionarios electos.

Según la información brindada por el Negociado de la Policía de Puerto Rico, la cantidad exacta que se ha pagado en este cuatrienio en tiempo extra de escoltas es de $6,485,566.7. La misma se desglosa en $2,268,757.97 de enero a diciembre del 2017. Para ese período de tiempo se hace una observación que apunta al huracán María como elemento que impactó el pago de horas extras de las escoltas. En el 2018, este gasto se disminuyó en $1,730,621.33, mientras que en el 2019 la cifra alcanzó los $1,524,227.01. Este año se reflejó un aumento de 15 por ciento al salario de los policías.

El 2020, que solo se proveyó el detalle del mes de enero a julio, lo que deja fuera el período electoral en el que candidatos a cargos electivos tuvieron escoltas, el Negociado indica que se habían pagado unos $961,960.39 hasta julio de este año en tiempo adicional al horario regular de trabajo. En la tabla del 2020, se hacen observaciones del 15 por ciento de aumento al personal, los terremotos y el coronavirus COVID-19.

En los datos provistos sobre el dinero pagado en horas extras a escoltas en lo que va de cuatrienio, no se incluyó el dinero adicional pagado a los policías que pertenecen a la escolta de la gobernadora Wanda Vázquez, ni del entonces mandatario, Ricardo Rosselló.

Según explicó la oficina de prensa de la Uniformada, estos agentes encargados de la seguridad del Primer Ejecutivo, no se reportan a la División de Seguridad y Protección, sino directamente a la Superintendencia de La Fortaleza. Aunque esta información fue solicitada hace dos meses, tiempo que se tardaron en recopilarla, no fue hasta ayer cuando se entregaron los números que se alegó que en el Cuartel General no cuentan con el detalles de los agentes del Palacio de Santa Catalina.

Sobre la información del pago de horas extras que se brindó a Metro, se trata de agentes que trabajan en la seguridad de:

– Alejandro García Padilla, exgobernador

– Pedro Rosselló, exgobernador

– Carlos Romero Barceló, exgobernador

– Luis Fortuño, exgobernador

– Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado

– Carlos “Jhonny” Méndez, Presidente de la Cámara de Representantes

– Jennifer González, Comisionada residente

– Secretario de Estado

– Secretario de Justicia

– Secretario del Departamento de Hacienda

– Secretario de Seguridad Pública

– Comisionado de la Policía