Nueva York cierra escuelas de nuevo por pandemia

La ciudad de Nueva York está cerrando las escuelas para tratar de contener un nuevo aumento de casos de coronavirus, dijo el miércoles el alcalde Bill de Blasio, en una dolorosa reversión para uno de los primeros sistemas escolares grandes en Estados Unidos que reabrió sus aulas este otoño.

El mayor sistema escolar del país suspenderá las clases en persona a partir del jueves, dijo el alcalde.

En una conferencia de prensa vespertina, De Blasio dijo que se estaban preparando planes para regresar a la enseñanza en persona en cuanto sea posible si la tasa de infecciones cae, aunque advirtió que las exigencias para el regreso serán más altas que para el cierre.

“Vamos a responder. Es un tropiezo, pero vamos a superarlo", dijo De Blasio.

La ciudad había dicho desde el verano que las escuelas serían cerradas de nuevo si 3% de las pruebas de coronavirus en un período de siete días daban positivo. Cuando la tasa se acercó a ese nivel la semana pasada, De Blasio les advirtió a los padres que se preparasen para un posible cierre.

El alcalde dijo que la tasa alcanzó dicha marca el martes.

IMPORTANT UPDATE: starting tomorrow, all @NYCschools buildings are CLOSED for in-person learning until further notice. All students who were learning in school buildings part of the week will transition to remote learning every day.

