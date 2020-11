MVC presentará otra moción judicial contra la CEE para entrega de listas de electores

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) acudirá nuevamente al tribunal en la tarde hoy para presentar una moción de desacato contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), organismo que no ha producido la lista de electores que han votado por adelantado, según sostienen ordenó ayer la jueza Rebecca de León Ríos.

Olvin Valentín, comisionado electoral del MVC, argumentó que la orden que emitió de León Ríos fue clara en términos de requerirle a la CEE que hiciera entrega de esas listas antes de que se abrieran los maletines del precinto 1 de San Juan para el inicio del escrutinio general, y no al momento de cuadrar las actas de unidades de voto adelantado, como alegan el organismo y el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Están jugando con las palabras para engañar y crear confusión y están violando claramente la orden del tribunal. Todo el mundo sabe que en el maletín (de colegio regular) lo que hay es las listas de los que votaron el día de la elección. Pero el propósito de este recurso judicial era obtener las listas de personas que votaron adelantado, precisamente para que cuando estuviéramos verificando los que votaron el día de la elección, pudiéramos tener las listas de los que votaron en las diferentes modalidades de voto adelantado. Eso fue lo que se dijo ayer en el tribunal”, sostuvo Valentín.

El funcionario alegó que, en las primeras horas de escrutinio del precinto 1 de San Juan, las mesas habían detectado nombres que aparecían tanto en la lista de exclusión del colegio regular como en la lista electores habilitados para votar, por lo que pudieron haber emitido un doble sufragio si llegaron a solicitar algún mecanismo de voto adelantado.

“Como no tenemos las listas que se ordenó ayer, no podemos corroborar en qué modalidad votaron (por adelantado)”, planteó Valentín sobre esos casos.

“Si la persona votó y está en las dos listas habría que corroborar e investigar ese caso y, de ser el caso, referirlo a las autoridades correspondientes.

Valentín reconoció que la jueza aún no ha emitido por escrito la orden sobre el acuerdo que se alcanzó ayer entre los representantes legales de la CEE y los partidos para la entrega de listas, pero rechazó que eso tuviera efecto sobre la validez del dictamen verbal que ofreció. Temprano en la tarde, el director de escrutinio, Ferdinand Ocasio, sostuvo que nadie le había hecho entrega de una sentencia judicial.

“Puede incidir el hecho de no tener una orden impresa, pero en la vista había representación legal de todas las partes. La jueza fue clara en las instrucciones que dio, repitió en varias ocasiones y fue dirigida a todos los representantes legales de los partidos. El que estén alegando eso es preocupante desde el punto de vista ético de los profesionales legales que atendieron este caso porque debieron pasar a sus clientes toda la información y la orden que dio la jueza. La jueza lo expresó allí en sala y todos los que estuvieron sintonizando pudieron verlo. Incluso cuando el PNP y la CEE trataron de argumentar que no se produjeran las listas para entregarlas, que solo tuvieran que mostrarla, la jueza fue enfática que hacerlas disponibles era entregarlas y así lo instruyó”, mencionó Valentín.

“Hubiésemos preferido tener la orden impresa. Pero el hecho de que no esté escrita no lo hace menos válida. Estamos en las mesas para expresar nuestra objeción y conste en actas y podamos fiscalizar y documentar todo lo que estamos viendo en esos procesos aunque no tenemos los materiales como fue la orden del tribunal”, agregó el comisionado.

Valentín indicó que, de momento, no conocía si el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Popular Democrático (PPD) se unirían a la moción de desacato, aunque aseguró que los respectivos equipos legales estaban en comunicación.

Esta mañana, las tres colectividades presentaron un recurso de cese y desista para que se detuviera una moción que presentó ante la CEE el comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, para enmendar el manual de procedimiento de voto añadido a mano. De este documento, sostienen MVC, el PPD y el PIP, se desprende la obligación de la CEE de producir listas de electores que votaron por adelantado.

“Esa moción no fue secundada y no se puede enmendar un manual sin la unanimidad de los comisionados”, expresó Valentín, rechazando que la disposición que impide enmendar reglamentos sin unanimidad haya caducado al concluir la elección general.

El Código Electoral requiere unanimidad para enmendar reglamentos en los 90 días anteriores a un evento electoral, periodo que, en términos estrictos, ya se cumplió.

“Eso es un asunto de interpretación. Sería ilógico pensar que solo se restringe a los 90 días antes de una elección cuando posterior a una elección todavía hay cosas importantes como el escrutinio que a mi entender estaría cubierto bajo ese periodo de restricción”, sostuvo Valentín.