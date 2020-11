Monitor de Salud sin informes en 10 años, a pesar de millonario presupuesto

El director del Comité de Transición del gobernador electo, Pero Pierluisi, Ramón Luis Rivera Cruz destacó el miércoles, el gasto en el Departamento de Salud en relación con un monitor en casos de salud mental y discapacidad, en el que denunció no se ha rendido informes en un lapso de 10 años.

“Nos explicó dónde hay campos para mejorar y hay unas áreas por ejemplo que, deben ser atendidas por el próximo gobierno. Es que tenemos casos judiciales en el Departamento (de Salud) en el área de salud mental y discapacidad, nos mencionó el secretario, que hace 10 años que hay un monitor y que en esos diez años el monitor no ha rendido un solo informe. Ese monitor está ganando dinero”, dijo el director de Transición, Ramón Luis Rivera Cruz en conferencia de prensa.

“O sea que, mientras más se extiendan los casos, más ganan los monitores y más ganan los abogados. Ahora mismo hay asignados 1.5 (millones de dólares) para el monitor, no sé si es este mismo caso, 1.5 (millones de dólares) para los abogados”, añadió.

Por otro lado, mencionó como “algo positivo” la recuperación de los fondos para las compras de fallidas pruebas de COVID-19, la adquisición de ventiladores.

En cuanto al Centro Médico de Río Piedras destacó que “esos edificios están en unas condiciones bastante críticas”.

“La oficina del Secretario da pena. Uno llega allí y allí se reciben inversionistas en el área de salud, funcionarios federales y de momento se están atendiendo en una oficina donde tienen rotos en las paredes. Hay áreas donde se puede mejorar y le tocará entonces al gobierno entrante empezar a hacer los planes de acción correctivas correspondientes, incluyendo hacer un uso más efectivo del Centro Comprensivo de Cáncer, que está allí y no se está usando”, acotó Rivera Cruz.

En cuanto al COVID-19, el también alcalde de Bayamón expresó que los programas relacionados al rastreo de Coronavirus deben continuar.

“Todos esos programas que están funcionando como, por ejemplo, el rastreo estatal y el rastreo municipal y el de cernimiento para los adultos mayores, son programas que deben continuar ya sea con dinero federal o con dinero estatal”, expuso.

Cuestionado el secretario de Salud, doctor Lorenzo González Feliciano sobre si existe el riesgo si no hay una transición efectiva, contestó que “nosotros no nos quitamos mañana y apagamos el switch. No. Nosotros estamos aquí, nosotros somos exactamente el mismo gobierno. Definitivamente va a venir un grupo ejecutivo distinto, pero la dirección para el país y la salud de Puerto Rico nos compete a todos. Aquí no debe haber ningún problema. Donde esté el dinero “.

Otro de los aspectos que le preocupa al Comité de Transición relacionado a la salud es el reclutamiento de enfermeras.

“Sí hay una deficiencia en el reclutamiento de enfermeras”, expresó Rivera Cruz.