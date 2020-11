Informe revela deficiencias en las subastas y compras de Corrección

La Contraloría de Puerto Rico emitió el miércoles, una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico.

El Informe revela que la Junta de Subastas no cumplió con disposiciones de la Ley 151-2004 de Gobierno Electrónico, al no publicar ninguna de las subastas y adjudicaciones examinadas, en el Registro de Subastas de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Además, no se encontró el expediente de una de las subastas, ni la minuta del acto de adjudicación de otra subasta.

La auditoría de dos hallazgos señala deficiencias en las condiciones generales de los pliegos de subasta; por ejemplo, al 20 de agosto de 2019, la recaudadora no había devuelto nueve fianzas de licitación (bid bond) por 193,036 dólares, no estableció la fecha que se prepararon recibos oficiales, y tres fianzas se presentaron con importes incorrectos. Una situación similar, se había comentado en el Informe DA-14-26 del 2014.

Contrario al Reglamento de Compras, el Departamento no obtuvo un mínimo de tres cotizaciones para cuatro órdenes de compra de bienes y servicios del 2016 al 2018. Además, en dos órdenes de compra, por 145,227 dólares, se solicitó un servicio de reparación de acondicionadores de aire, sin embargo, se compraron siete unidades de aire. En una orden de compra por 48,727 dólares, se solicitó el remplazo de guías de portones de seguridad, reparación de puertas, y pintura, sin embargo, se reparó el sistema controlador lógico programable de cinco módulos. Estas situaciones pueden propiciar que se adquieran bienes que luego no sean de utilidad.

Los auditores de la Contraloría identificaron que de 2017 al 2019, no se habían realizado monitoreos administrativos requeridos por la Orden Administrativa DCR-2015-04, para compras que representan una elevada erogación de fondos, en particular los servicios autorizados como emergencias. El Departamento, había realizado 129 compras de emergencia por $3,766,505 en el 2018 y 2019.

El Informe comenta que, al 31 de octubre de 2019, no se habían tomado las medidas necesarias para que la compra de un edificio en la Avenida Muñoz Rivera en Rio Piedras, en el 2008 por 1,175,000 dólares, redundara en beneficio y utilidad para el Departamento de Corrección. El edificio, según también se comentó en el Informe de Auditoría DA-16-27 de 2016, continúa en total estado de abandono, deterioro y parcialmente quemado (ver fotos en el Anejo 2 del Informe).

Este segundo informe del Departamento de Corrección y Rehabilitación, cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr