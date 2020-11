Comisionado electoral del PIP exige renuncia del director de escrutinio

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, exigió la renuncia inmediata del director de escrutinio, Ferdinand Ocasio por "la falta de capacidad en manejar el escrutinio general".

Según Aponte Berríos, "en vez de apaciguar los ánimos facilitó que el comisionado electoral del PNP utilizara el micrófono para hacer una arenga política”.

El Comisionado pipiolo subrayó que ante la situación del conteo de votos y el escrutinio de las elecciones pasadas, desea que "el pueblo de Puerto Rico esté bien consciente y tenga la seguridad de que el PIP tiene a sus inspectores y funcionarios allí desde antes del día uno, que están vigilantes, y que no descansarán hasta que no se cuente el último voto y hasta que no se aclaren todas las dudas que han sido planteadas y las que puedan surgir".

Finalmente, acusó a la nueva ley electora como causante del caos electoral y aseguró que con sus legisladores impulsaran "una ley electoral que surja del consenso, que sea verdaderamente justa y más confiable para nuestro pueblo".