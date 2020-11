Alexandra Lúgaro asegura que Manuel Natal ganará la alcaldía de San Juan

La candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, aseguró que Manuel Natal será el alcalde electo del municipio de San Juan.

Según expresó Lúgaro en entrevista con Radio Isla, con los números que han recibido de las actas que no han sido reportadas, esto favorece a quien fue el aspirante a la capital por el MVC.

“Nosotros hemos hechos estudios electorales de diferentes unidades, municipios y cambiaria no solamente el resultado para la alcaldía de San Juan, y digo resultado hablando del resultado que ha dado la Comisión Estatal de Elecciones, porque nuestros resultados tienen a Manuel Natal adelante. Estamos hablando que las actas de todos esos últimos Colegios se cuadraron a cero, se cuadraron a cero para poder decir que se habían escrutados el 100 por ciento de los colegios, nosotros tenemos los recibos de esos colegios donde está Manuel Natal ganando en los mismos.

Al día de hoy, todas las cosas que hemos dicho se han confirmado una y otra vez, comenzando diciendo que había un sobre voto, se confirmó el sobre voto, dijimos que habían cuadrado todos esos colegios a cero para poder hacer una certificación preliminar”, comentó.

Lúgaro, no ofreció números exactos ya que asegura que la Comisión Estatal de Elecciones no le ha entregado toda la información para poder obtener más información.

“Lo que pasa es que ahora mismo tenemos un problema bien grande, por eso no quiero dar un número especifico, y es con la unidad 77. La unidad 77 es la unidad de voto adelantado y voto ausente”, indicó mientras agregaba que “hasta que no nos entreguen la totalidad de las listas no podemos impugnar esa unidad. Pero por lo visto, la unidad ha sido contaminada con duplicidad de papeletas, con papeletas que no han sido validadas según el reglamento”.

"Yo insisto que Manuel Natal prevalece en San Juan, insisto en que la licenciada Eva Prados prevalece como legisladora y como representante", argumentó.

Escucha la entrevista aquí: