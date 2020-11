Secretario de Hacienda dispuesto a seguir trabajando con Pierluisi

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, dijo estar disponible para seguir en su posición en el gobierno entrante de Pedro Pierluisi.

En entrevista con WIAC 740, Parés reaccionó a información publicada por Metro Puerto Rico, en la que el equipo de Pierluisi, entre varias personas que están evaluando, uno es dejar a Parés en su posición como titular de la agencia.

“Yo no he hablado con el gobernador electo, pero estoy enfocado en culminar muchos procesos. Aunque es una decisión de él y de su equipo y la respeto, si me hacen el acercamiento yo estoy disponible para continuar con los proyectos en Hacienda”, comentó Parés.

“Yo no he hablado con el gobernador electo, pero estoy enfocado en culminar muchos procesos. Aunque es una decisión de el y de su equipo y la respeto, si me hacen el acercamiento yo estoy disponible para continuar con los proyectos en Hacienda”, dice @SecHacienda en #WIAC740 — J. Lebrón Ayala (@SrLebron) November 17, 2020

En la publicación de este medio, además de Parés, se informó que se comenta a Manuel Cidre para Desarrollo Económico, Teresita Fuentes como secretaria de Estado o la figura principal para que maneje el tema del regreso de las farmacéuticas en la Isla, el doctor Carlos Mellado como secretario de Salud, Larry Seilhamer o Carmelo Ríos como secretario de la gobernación, entre otros.

Noticia recomendada: