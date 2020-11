Zoom eliminará límite de 40 minutos a todas las llamadas en Acción de Gracias

El gigante de las videollamadas Zoom, anunció hoy que levantarán el límite de 40 minutos para sus reuniones a nivel global para el día de Acción de Gracias.

Los usuarios podrán usar la aplicación sin restricciones desde la media noche del 26 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del 27 de noviembre.

"Para que tus reuniones familiares no se queden cortas", escribió la compañía en redes sociales.

Zoom se convirtió en una de las más famosas plataformas para reuniones virtuales, sociales o familiares durante la pandemia de COVID-19.

Con esto, buscan abrir la puerta a que las familias se reúnan en las festividades sin ponerse en riesgo de contagio.

As a thank you to our customers, we will be lifting the 40-minute limit for all meetings globally from midnight ET on Nov. 26 through 6 a.m. ET on Nov. 27 so your family gatherings don't get cut short. ❤️🏡 #ZoomTogether pic.twitter.com/aubsH0tfxG

— Zoom (@zoom_us) November 10, 2020