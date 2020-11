Trump concede los resultados de las elecciones, pero luego se retracta

El presidente Donald Trump pareció conceder la victoria a Joe Biden en un tuit, pero luego se retractó y mencionó que el triunfo de su contrincante solo valió en los ojos de los medios de comunicación.

La semana pasada, la gran mayoría de los medios proyectaron a Biden como el ganador de las elecciones y lo nombraron como presidente electo de los Estados Unidos. Desde entonces, Trump ha negado los resultados y reclama que se trata de fraude electoral, aunque no ha presentado evidencia de tal denuncia.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020