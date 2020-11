Trump aparece por sorpresa en marcha de "Make America Great Again" en Washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, apareció este sábado por sorpresa en la "Marcha MAGA (Make America Great Again, Volvamos a hacer grande a Estados Unidos) del Millón", celebrada en Washington D.C.

Entre los gritos de apoyo de los asistentes, el mandatario apareció en su automóvil, que hizo el recorrido lentamente la zona mientras Trump saludaba a sus simpatizantes.

Los asistentes respondieron con gritos de "¡USA, USA!" ("¡Estados Unidos, Estados Unidos!") y muchos de ellos han perseguido el vehículo presidencial para intentar sacarse una fotografía.

El viernes último Trump ya insinuó que podría participar en un mensaje publicado en Twitter en el que explicaba que "puede que intente pasarme y saludar".

"Es emocionante ver el gran apoyo que hay, en particular en las manifestaciones orgánicas que surgen por todo el país, incluida la gran manifestación del sábado en D.C.", indicó el aún jefe de Estado.

Entre los convocantes de la marcha están "Paren el Robo D.C." y grupos de extrema derecha como Proud Boys (Chicos Orgullosos) o Oath Keepers (Los Guardianes del Juramento).

Además se hizo una contramanifestación convocada en las inmediaciones bajo el lema "F— MAGA".

AMAZING!

More than one MILLION marchers for President @realDonaldTrump descend on the swamp in support.

Best base in political history — we LOVE you guys!!! ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/vU65nqCSns

— Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) November 14, 2020