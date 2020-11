El 3 de noviembre no ha culminado, según el nuevo comisionado electoral del PPD

Para el nuevo comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Antonio “Toñito” Cruz, el proceso electoral del 3 de noviembre no ha culminado hasta que no se cuente el último voto.

“El país siempre esperó que una vez cerrados los colegios en cuestión de horas se conocieran los resultados. Antes y después de las máquinas. Eso no ocurrió aquí. No los tengo que convencer, no ha ocurrido. A mí me preocupa mucho que se esté hablando de forzar una fecha de cuándo empezamos el escrutinio cuando hay posibles cientos de miles de papeletas que no sabemos cómo el elector votó. Yo necesito que los compañeros comisionados entendamos que usted no empieza un escrutinio si esto no sabemos cuál es el final, hoy es el 3 de noviembre a las cinco de la tarde”, dijo Cruz en conferencia de prensa.

“Hoy es ese día. Y si no terminamos hoy, será mañana. Y si no terminamos mañana, será el lunes. El 3 de noviembre no ha acabado en Puerto Rico”, añadió al asegurar que no es tiempo de establecer fechas para el escrutinio general hasta que culmine el conteo de votos correspondientes al día del evento.

Cruz fue designado por el presidente del PPD, Carlos “Charlie” Delgado Altieri ante la renuncia de Nicolás Gautier.

“Luego de sostener una conversación con el presidente del PPD, Carlos Delgado Altieri, decidí aceptar la encomienda de convertirme en el Comisionado Electoral del PPD. Esta encomienda la acepto con mucha humildad y con el mayor compromiso con el pueblo puertorriqueño así como con la institución del PPD. Agradezco la gestión realizada por el pasado comisionado electoral, Nicolás Gautier Vega. De igual forma agradezco a todo el equipo electoral del PPD por las largas e intensas horas dedicadas a defender nuestros votos.

Quiero que sepan que vengo con el mejor empeño de colaborar con la Comisión Estatal de Elecciones igual que con los comisionados electorales de los otros partidos políticos. Reconozco que la CEE a la que hoy llego es distinta a la que dejé en el 2008. Sin embargo, estoy listo para los retos que tenemos que enfrentar.

Hoy convoco al equipo completo, el del mejor talento, que son los de mi partido. Así hago un llamado a excomisionados y al liderato de este partido para que trabajemos en espíritu de armonía, con ahínco y con el mayor compromiso para completar llevar a cabo este escrutinio.

Una vez más, agradezco al presidente de nuestro partido, Carlos Delgado Altieri y a todos los que se me han acercado por su confianza. Durante los próximos días, se presentará la agenda de trabajo completa la cual está centrada en defender la herramienta más efectiva y eficaz que tenemos de hacer valer la democracia: los votos”, expresó Cruz.