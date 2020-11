Andrea Cruz culminará el ciclo de su segunda producción con un concierto documental

La cantautora puertorriqueña Andrea Cruz cerrará el ciclo de su segunda producción discográfica “Sentir no es del tiempo” y realizará un concierto documental el domingo, 22 de noviembre, informó la artista en un comunicado.

El evento transmitirá a través de la plataforma SPYNtyx y mostrará el contexto y desarrollo del disco y entrevistas entrelazadas con canciones.

La destacada cantautora se ha presentado en múltiples escenarios a nivel nacional e internacional como la serie de conciertos de NPR Tiny Desk Concerts durante el 2018. Ha compartido tarima con iLe y Buscabulla en el Meca Art Fair en el 2019, también junto a Loli Molina en México, Gaby Moreno y La Santa Cecilia en Los Ángeles California, Kany García, Los Wálters y tantos otros en Puerto Rico durante el 2019.

Te podría interesar:

Joven diseñadora "se lleva" el Viejo San Juan para su casa Un impresionante mural que retrata a la perfección la ciudad amurallada

“Aún con la realidad tan dura y cruda que podemos vivir reafirmo mi compromiso con la gente, la comunidad, la escena de artistas, mi país y el mundo. Necesitamos seguir evolucionando y la música y el arte son capaces de ayudarnos a sostener esta conversación, a dialogar y humanizarnos para encontrar respuestas que nos beneficien a todas y a todos en esta coyuntura”, expresó Cruz en declaraciones escritas.

Andrea Cruz cuenta con dos producciones discográficas. “Tejido de Laurel” fue celebrado en el Teatro Francisco Arriví para el 2018 donde el público acompañó a la novel artista en una noche que marcó el comienzo de la compositora, llenando a capacidad el teatro. En esta ocasión, y por las circunstancias tras la llegada del COVID-19 Andrea, propone este material audiovisual que busca recrear la experiencia del público en un estilo cinematográfico, alineándose al sonido del disco “Sentir no es del tiempo”.

La historia fue producida por Rafael Ruiz Mederos, creador de la serie gastronómica “Eat, Drink, Share” en colaboración con Mónica Oyola manejadora de Andrea Cruz y organizaciones puertorriqueñas que se unieron para apoyar a la artista en este cierre de ciclo como ella misma expone. “Siempre busco marcar puntualmente los proyectos, este segundo álbum no pudo completarse con la gira que teníamos prevista. Así que me pregunté: ¿Cómo la música acompaña y responde a los tiempos que nos acontecen? Y de ahí surgió entonces la idea de crear un documental donde pudiéramos responder a eso y a muchas otras interrogantes. A través de la música podemos llegar a nuestras propias conclusiones compartiendo esta experiencia y haciendo un recorrido”.

“El sentir” fue grabado en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico quien presenta este concierto documental, el Museo de la Música Puertorriqueña en Ponce, el Museo Dr. Pío López Martínez en Cayey y en No toquemos Tierra Studio, esto con el fin de concientizar sobre la importancia del patrimonio histórico y cultural a la disposición del público mostrando un atractivo peculiar tanto para su público en Puerto Rico e internacional.

Andrea Cruz, Rafa Rivera y la gestora Natalia Irizarry responden en el concierto documental desde distintos puntos sobre la vida del disco y el año del 2019 que marcó a nivel social y político la historia de Puerto Rico. “Fue un año que nos marcó, creo que en mi caso definí muchas cosas que tenía inconclusas y también logré romper con unas expectativas personales que me estaban haciendo daño. Sentir no es del tiempo fue la catarsis de ese año, que se refleja a nivel colectivo en Puerto Rico”. Acompañada de seis músicos: Antony Granados, Jomar Santana, Rafa Rivera, Francisco Marrero, Luis F. Colón y Giovanni Ortiz alcanzan una gran calidad sonora de la producción discográfica en vivo. “Es una obra única, no es un en vivo, no es un concierto virtual, es mucho más allá. Es la historia que vulnerabiliza y apalabra unas vivencias colectivas, es realmente una pieza narrativa única donde quien ya me sigue se abrazará, y el que llegó recientemente entenderá la profundidad de mi propuesta musical y la importancia de la misma”, concluyó.