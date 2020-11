Senador sugiere que no se declare a Biden ganador porque en Puerto Rico siguen contando votos

Un senador republicano de Texas está siendo blanco de críticas y burlas en las redes sociales luego de que sugiriera que aún no se puede declarar un ganador en la contienda presidencial de los Estados Unidos ya que en Puerto Rico aún no se han terminado de contar votos.

Se trata de John Cornyn, quien representa al estado en el Senado federal y que al parecer no está enterado de que los puertorriqueños -aunque son ciudadanos americanos- no tienen derecho al voto presidencial.

"Otro ejemplo de porqué es prudente dejar que corra el proceso en su curso: Miles de votos sin contar fueron encontrados una semana después de la elección en Puerto Rico", escribió el senador en Twitter al compartir un enlace del New York Times sobre los maletines encontrados en Puerto Rico, pero de las elecciones locales.

"Ok, me estoy perdiendo algo aquí. ¿No sabes que Puerto Rico no vota por el presidente?", escribió uno de los usuarios en respuesta al senador.

Another example of why it is prudent to let the process run its course: Thousands of Uncounted Votes Found a Week After Election in Puerto Rico https://t.co/YYxMhNSAdi

— Senator John Cornyn (@JohnCornyn) November 12, 2020