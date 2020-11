Nicolás Gautier señala expectativas no fueron logradas debido a que "algunos candidatos" no completaron el trabajo

El ahora excomisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, envió una carta a todos los delegados presidenciales y coordinadores electorales de su partido tras la salida de su puesto.

En la misma, Gautier, señala que las expectativas no fueron logradas debido a que "algunos candidatos" no completaron el trabajo.

"Cuando comencé esta encomienda lo primero que pensé fue en reclutar a un grupo de amigos que siempre en las buenas y malas me han acompañado. La mayor parte de ellos se unió a esta gran gesta, y logramos terminarla gracias al esfuerzo de todos. La jalda era muy empinada y desgraciadamente algunos de nuestros candidatos (del Partido Popular Democrático) no completaron el trabajo, en consecuencia, no logramos las expectativas que esperábamos", expresó.

"Confío que esta lección ayude a la dirección del partido a reflexionar y atender los asuntos electorales con tiempo, así como, una reorganización a todos los niveles", añadió.

La salida de Gautier se supo en horas de la tarde del viernes y posteriormente, el presidente del PPD, Charlie Delgado, colocó al también excomisionado electoral, Gerardo "Toñito" Cruz en su posición.

Carta de Nicolás Gautier by Metro Puerto Rico on Scribd

