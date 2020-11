Maestra que se hizo viral por desahogo agradece apoyo de colegas maestros

Frances Sánchez, la maestra del Departamento de Educación (DE) que se hizo viral por utilizar las redes sociales para mostrar su frustración con la enseñanza del país, opinó hoy que el problema educativo que denunció es uno que se extiende a otras partes del mundo y que no se limita a la isla.

La educadora se viralizó en redes sociales el miércoles pasado luego de que publicara un video donde manifiesta su decepción por la falta de interés para educarse de sus estudiantes.

"La situación que ventilé o la preocupación genuina acerca de la problemática de los valores en nuestra sociedad atañe a toda nuestra comunidad global y lo de la pandemia, pues ha sido un olla de presión que ha destapado toda esta realidad que estamos viviendo", señaló la maestra en entrevista con Metro.

Durante su video, la frustración de la maestra llegó a tal punto que no pudo contener las lágrimas mientras describía la falta de interés de sus estudiantes en los cursos que instruye. "A esta generación no les interesa aprender, punto", dijo la maestra en su video.

Sánchez indicó que se reunió ayer con directivos de la escuela donde imparte clase, pero prefirió no comentar los asuntos que se discutieron en el cónclave.

Asimismo, ayer, un joven estudiante colgó un video en respuesta a las expresiones de Sánchez y planteó que los jóvenes sí quieres aprender y que realmente se trata de un problema sistémico en donde no se promueve una enseñanza completa.

"Sí se respeta las opiniones y lo que exponga en sus redes. No hay ningún problema. En eso soy bien enfática en respetar la libre expresión y de la misma forma en que yo me expresé, pues la gente también puede expresarse", dijo la maestra en reacción a las expresiones del joven Roberto Molina Rolón. Sánchez aclaró que Molina Rolón no es uno de sus estudiantes.

Respaldo mundial

Por su parte, Sánchez, comentó que, a dos días de que se haya viralizado su video, ha recibido reacciones de distintas partes del mundo y de ciudades de Estados Unidos.

"Obviamente, uno tiene un círculo de amistades y un círculo de compañeros inmediatos, pero mi mayor satisfacción en cuanto a todo esto ha sido en que todos los rincones donde hay un educador las reacciones han sido la mismas. O sea, las reacciones en el sentido de que sí se han solidarizado, han sido empáticos. Ellos entienden que ellos también están pasando por esa situación", mencionó.

"Te soy honesta, lo hice como un desahogo por todo lo que se ha estado viviendo y por una preocupación genuina. Más que todo una preocupación, no tan solo como educadora, sino como miembro de una sociedad", continuó.

