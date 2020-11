UPR continuará semestre a distancia en enero

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, aseguró que el próximo semestre académico, que comienza en enero de 2021, continuará en la modalidad a distancia ante la imperante pandemia del COVID-19.

“Estamos confiados en poder retomar las clases de forma presencial en agosto del próximo año, periodo para el que ya iniciamos el proceso de evaluación de solicitudes de admisión de estudiantes. Para enero, las clases en la Universidad de Puerto Rico continuarán a distancia”, señaló el presidente en declaraciones enviadas a Metro y quien indicó que la decisión fue consultada con los once rectores de las unidades universitarias.

Haddock comentó que continuará en modo presencial —y bajo medidas de seguridad— los laboratorios, clínicas del Recinto de Ciencias Médicas, trabajos de mantenimiento y ciertas labores administrativas.

En entrevista con Metro, Luz Clemente, presidenta del Consejo General de Estudiantes en el campus de Río Piedras, favoreció que los cursos continúen bajo la modalidad en línea debido al alza de contagios por el coronavirus en el país. “Nuestra posición como CGE es que mientras no haya una vacuna todo debería estar online menos, como estamos corriendo ahora, que hay algunos cursos particularizados que son mayormente los laboratorios e investigaciones en donde se tiene que pedir acceso”, mencionó la líder estudiantil.

Por su parte, Rubén Baigés, presidente del organismo estudiantil en el Recinto Universitario de Mayagüez, también señaló que no consideraba prudente que la institución académica retomara las clases presenciales ante la crisis salubrista provocada por la pandemia.

“Por lo menos de parte del CGE de Mayagüez no ha habido alguna expresión formal acerca de cómo debe ser el semestre que viene, pero sí evidentemente quizás hay un consenso informal por las conversaciones que hemos podido tener que ahora mismo no consideramos que la UPR está apta para reanudar labores más específicamente porque la pandemia sigue igual y no ha cambiado nada”, dijo el estudiante del RUM.