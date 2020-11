¿Se debe reabrir las escuelas para el segundo semestre?

Si bien favorecen un eventual regreso de la comunidad escolar, expertos en salud y pedagogía coincidieron en que resulta prematuro un retorno a las aulas de forma presencial debido a las elevadas cifras de contagio de COVID-19 en la isla que se registran hasta el momento.

Para la epidemióloga Melissa Marzán, es primordial que, antes de permitir el regreso a las aulas, se controle la epidemia y los contagios en la isla. “Básicamente lo que hemos visto estas semanas es que estamos despuntando a un momento con muchos casos activos y con muchas hospitalizaciones más de lo que se ha registrado desde marzo. Y segundo, tendría que haber un sistema de vigilancia para las comunidades escolares y hasta que eso no esté listo pues, hablar de regreso a clases es prematuro”, dijo.

Recomendó que, previo a un retorno escolar, se debe comenzar con un plan piloto con algunas escuelas, por lo que se opuso a que los planteles escolares reabran de forma simultánea.

Por su parte, la epidemióloga Cruz Nazario opinó que, antes de que se cristalice un retorno, el Departamento de Salud (DS) y el Departamento de Educación tienen que garantizar que se cumplirán con todos los protocolos de seguridad para evitar la propagación del virus. Indicó que las agencias deberán certificar que los acondicionadores de aire se limpien frecuentemente, que los pupitres y las superficies sean desinfectadas constantemente, que se mantenga la distancia de seis pies entre las personas dentro del salón y que toda la comunidad escolar tenga mascarillas disponibles. “¿El DS va a asumir esa responsabilidad de cumplir con esos mínimos?”, cuestionó la también profesora. Nazario también expuso que la agencia debe corroborar que la comunidad escolar que asistirá al plantel venga de lugares donde haya una tasa de positividad baja o menor a un 5%.

Mientras que Roamé Torres, exdecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, catalogó como “cuesta arriba” la posibilidad de que los estudiantes y maestros puedan volver al salón de clases en los próximos meses. “Es bien lamentable porque no creo que [los estudiantes] se estén educando a través de educación remota, porque no está funcionando ya que más de la mitad de la población de esa edad escolar no tiene acceso a internet o se le hace difícil o si tiene acceso no tienen padres o abuelos que le puedan ayudar en el proceso”, dijo el también profesor jubilado.