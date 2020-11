YouTube colapsa para millones de usuarios

Miles de millones de videos subidos en la plataforma de YouTube no podían ser ingresados en la noche de hoy por un problema técnico que experimenta la plataforma.

Pasadas las 8:00 p.m. casi 200 mil personas habían ingresado a la página DownDetector a reportar que tenían problemas para ingresar a la página.

Según el mapa, el daño afectaría principalmente a usuarios de Estados Unidos y Europa.

YouTube se expresó sobre el problema admitiendo que su equipo estaba tratando de resolverlo lo antes posible, aunque no especificó cual era la raíz del problema.

Los memes en redes sociales no se hicieron esperar de usuarios que acordaron haber pensado que su internet se había caído.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020