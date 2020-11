Extienden aviso de inundaciones repentinas en múltiples municipios

El Sistema Nacional de Meteorología en San Juan extendió esta tarde los avisos de inundaciones repentinas a municipios del sureste.

Humacao, Juncos, las Piedras, Maunabo, San Lorenzo y Yabucoa reciben a esta hora lluvias torrenciales que causaron el aumento súbito de los ríos. Este aviso se mantiene en efecto hasta las 9:00 p.m.

En el caso de Naguabo, el aviso de inundaciones repentinas está vigente hasta las 8:00 p.m.

Carreteras en los siete municipios pueden ser un riesgo para la vida y se recomienda virar de encontrarse con una calle inundada.

Al noreste múltiples municipios continúan bajo advertencia de inundaciones por acumulación de agua en áreas de pobre drenaje.

4:30 PM AST NOV 11: Summary of Flood Advisories (Orange) and Flash Flood Warning (Red) currently in effect. | Resumen de Advertencias de Inundaciones (Naranja) y Avisos de Inundaciones Repentinas (Rojo) actualmente en efecto. #prwx #usviwx pic.twitter.com/9uOEMM9afE

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 11, 2020