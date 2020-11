Trump despide al secretario de Defensa Mark Esper

El presidente Donald Trump despidió al secretario de Defensa Mark Esper el lunes días después de su derrota electoral ante Joe Biden y luego de una serie de enfrentamientos entre Esper y Trump por la retirada de las fuerzas estadounidenses de bases clave en el extranjero, el uso de tropas en servicio activo para sofocar las protestas internas y la prohibición de los emblemas confederados de instalaciones militares.

Christopher Miller, zar antiterrorismo, reemplazará a Esper.

Esper, de 56 años, se desempeñaba como secretario del Ejército cuando Trump lo eligió en julio de 2019 para reemplazar a Patrick Shanahan, quien había renunciado como jefe de Defensa en funciones después de que USA TODAY informara sobre su tumultuosa vida personal.

Trump hizo el anuncio en Twitter.

"Mark Esper ha sido despedido", tuiteó Trump. "Me gustaría agradecerle por su servicio".

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020