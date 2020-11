MVC se niega a suscribir certificaciones preliminares de la CEE

Ante las presuntas irregularidades acontecidas tanto en el proceso de votación como en el conteo de votos correspondiente a la “noche del evento”, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, rechazó firmar las certificaciones preliminares que emitió en horas de la madrugada la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Valentín, en conferencia de prensa, criticó particularmente que el texto de las certificaciones parta de la premisa de que se logró contabilizar todos los votos en el 100% de los colegios electorales, un proceso que las actas publicadas por la CEE evidencian no se concluyó.

“Como han podido ver, durante las pasadas semanas que llevamos en el conteo del voto adelantado, ayer se reportó el cierre del 100% de los colegios electorales para poder emitir las correspondientes certificaciones preliminares. Este acontecimiento pasa por una práctica que la CEE hace de que al cierre, ayer, se reportó el cierre de todos los colegios cuando en efecto esa información no es cierta. Aún quedan miles de papeletas por contar. Este hecho de por sí lastima la legitimidad de ese proceso”, sostuvo Valentín.

Como ha reiterado desde que comenzó el conteo de votos, Valentín mencionó que el total de papeletas –de distintas modalidades– que no se han adjudicado permanece indefinido.

“Quedan miles de papeletas que no se han contado, que no sabemos el número específico. En el caso de colegios que faltan por reportar, del día del evento, dos colegios, a un estimado de 400 electores por colegios, estamos hablando de que podrían ser hasta 800 electores que no se han reportado”, dijo Valentín en referencia a dos colegios presenciales cuyos resultados no fueron transmitidos en el municipio de San Juan, donde el MVC no ha concedido la derrota en la contienda por la alcaldía ni por el distrito representativo 3, donde Eva Prados aparece en desventaja de 128 votos ante el novoprogresista Juan Oscar Morales.

De acuerdo con Valentín, también hay tres colegios de voto adelantado que no se han reportado.

Además de las tarjetas de memoria que no pudieron transmitir sus resultados, Valentín enfatizó en la cantidad, también indeterminada, de electores de colegio regular cuyas papeletas no fueron aceptadas por las máquinas de escrutinio electrónico. En estos casos, los resultados ya transmitidos y publicados estarían incompletos.

A nivel de todo Puerto Rico, según el comisionado electoral, son “cientos” los colegios cuyos resultados no se conocen íntegramente al momento.

Valentín aseguró que, antes de que la CEE emitiera sus certificaciones preliminares, solicitó infructuosamente documentación de todos los colegios que no han podido reportar a cabalidad los votos emitidos.

“MVC es la tercera fuerza política en el país y nuestro rol es de fiscalizar y supervisar. No podemos consentir ni secundar una práctica que a todas luces es falsa y quita a la transparencia que debe tener el proceso electoral”, planteó el abogado.

En la conferencia, se indicó que el total de irregularidades que han sido reportadas asciende a 1,800, de las que se anticipa se derivarán querellas ante las autoridades estatales y federales.

Insisten en triunfo en el precinto 3

Pese a las irregularidades, Valentín aseguró que, antes de que comience el escrutinio general, la CEE adjudicará manualmente esos votos que hasta el momento no se han reportado, lo que pudiera influir en contiendas como las del precinto 3, en la que la diferencia de 0.53%, según el resultado de la noche del evento, era insuficiente para forzar un recuento.

En un recuento, contrario al escrutinio general –que es un cuadre de actas– se cuentan las papeletas una a una.

“Al cerrar (el conteo de votos en) el precinto correspondiente conlleva un recuento, que estamos seguros que lo habrá, porque cuando entren todos estos resultados estos números se van a actualizar… Luego de verificar estas actas, de que se vean las irregularidades, se contabilicen los votos añadidos a mano, las papeletas rechazadas por máquina y se tenga ese número completo, ahí se va a poder determinar si va a haber recuento o no. Nosotros estamos confiados que no va a haber recuento en el caso de Eva Prados porque ella va a prevalecer con los votos que faltan”, expresó el comisionado electoral, quien estuvo acompañado por la senadora electa y presidenta del MVC, Ana Irma Rivera Lassén.

“El martes, que está para comenzar el proceso de escrutinio, se va a dedicar exclusivamente a trabajar lo que quedó pendiente de los conteos de papeletas de voto adelantado y el reporte de colegios que faltan para en efecto llegar al 100%, que es lo que se está certificando que pasó ayer cuando no fue así”, agregó Valentín.

Por su parte, Rivera Lassén censuró que en pasados meses la CEE tuviera que invertir en recursos en organizar eventos como las primarias demócratas en Estados Unidos, el plebiscito de estatus e implementar el nuevo Código Electoral, en lugar de garantizar la fluidez de las elecciones generales y el funcionamiento de las máquinas de escrutinio electrónico.