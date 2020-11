Cuba espera relación constructiva con Estados Unidos al mando de Biden

A HABANA (AP) — Tras las elecciones en Estados Unidos y el triunfo electoral de Joe Biden, Cuba espera una relación “constructiva” y “respetuosa de las diferencias” con ese país, dijo el domingo el presidente Miguel Díaz-Canel.

Esta fue la primera reacción oficial en Cuba tras días de recuento de la reñida votación en Estados Unidos y luego que Biden se adjudicara estados cruciales que le aseguraron su triunfo la víspera.

“Reconocemos que, en sus elecciones presidenciales, el pueblo de EEUU ha optado por un nuevo rumbo”, escribió el mandatario Díaz-Canel en su cuenta de Twitter. “Creemos en la posibilidad de una relación bilateral constructiva y respetuosa de las diferencias”.

Así dio cuenta el gobernante de lo que podría ser un cambio en la política de Washington hacia la isla, que en los últimos meses se volvió en una seguidilla de medidas que endurecieron las sanciones.

El presidente y candidato republicano, Donald Trump, ajustó a lo largo de sus cuatro años el embargo a la isla, presionando a un cambio de modelo político. Restringió la actividad consultar, se limitaron remesas y visas, se aceptaron demandas contra empresas que operaban con La Habana, se prohibieron cruceros y persiguieron barcos tanqueros.

Un informe a Naciones Unidas del gobierno cubano estimó en 5.600 millones de dólares las pérdidas de la isla entre 2019 y 2020 por las sanciones.

Trump usó una dura retórica contra el gobierno cubano, acusándolo de ser una dictadura y de violar los derechos humanos y políticos, en sintonía con la posición radical del senador por la Florida, Marco Rubio, que representa a los sectores más conservadores de su Estado.

Precisamente en Florida, Trump salió ganador.

Biden, en cambio, ofreció durante su campaña regresar a la política de su predecesor Barack Obama, quien inició un acercamiento a la isla, reinstaló las embajadas y reconoció que el embargo había sido inútil.

El gobierno cubano rechazó cualquier presión o la injerencia en cualquier asunto interno por parte de Washington.

Los ciudadanos en la isla sufrieron las sanciones traducidas en desabasto, largas colas para conseguir alimentos y combustible de manera intermitente y carencias de insumos para los productores que se sumaron a una crisis económica propia y el impacto del nuevo coronavirus.

“Estamos muy contentos que haya ganado (Biden) porque la política hacia Cuba, él dijo que iba a ser parecida a la de Obama; no es que sea igual pero será más flexible”, dijo a The Associated Press tras conocer la noticia del resultado electoral Magaly La Rosa, de 62 años.