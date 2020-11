MVC radicará querellas ante el FBI por incidencias en proceso electoral

El Movimiento Victoria Ciudadana anunció hoy que estarán radicando ante la Comisión Estatal de Elecciones y ante el Buró Federal de Investigaciones (conocido por sus siglas en inglés, FBI) las querellas correspondientes a sobre 1,200 reportes de incidencias que recibieron durante el proceso electoral , por lo que tendrán notarios y notarias disponibles para juramentar los hechos contenidos en las mismas.

Además, el grupo hizo un llamado a defender la voluntad de los electores en las urnas durante el proceso de escrutinio general, que comenzará este próximo martes, 10 de noviembre de 2020 a las 8:00 am en el Coliseo Roberto Clemente. Para dicho proceso, el Movimiento necesitará 200 funcionarios y funcionarias diarios en el horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde. “En nuestro Movimiento aceptamos la voluntad electoral del país, siempre y cuando el proceso se lleve a cabo de una manera justa y participativa para todas las partes. Desde el proceso del voto adelantado, hemos recibido notificaciones de un sinnúmero de irregularidades. Las irregularidades no cesaron ni el 3 de noviembre ni durante el proceso de conteo en el Coliseo Roberto Clemente. Es por eso que le hacemos un llamado a la ciudadanía a ayudarnos a defender no solo los votos de Victoria Ciudadana, sino los votos de todos los partidos y de todas las candidaturas”, comentó la Lcda. Ana Irma Rivera Lassén.

“En las próximas semanas, se llevarán a cabo dos procesos simultáneos en el Coliseo. El primero, será el escrutinio de votos en las categorías en las que el resultado ha sido certificado de manera preliminar por la Comisión Estatal de Elecciones. De no tener representación igualitaria de nuestro Movimiento en dichas mesas, podemos perder algunas victorias obtenidas, como candidatos y candidatas electas a la legislatura por acumulacion.

En las categorías en las que la cantidad de votos de diferencia queda entre los márgenes estipulados por ley, se llevará a cabo el proceso de recuento. En este caso, nos toca defender la candidatura de la Lcda. Eva Prados, como representante del Precinto 3 de San Juan y la de varios legisladores y legisladoras municipales. Estaremos adiestrando funcionarios y funcionarias a partir de mañana, reconociendo que estos procesos son completamente distintos a los que se llevaron a cabo en los colegios el pasado martes”, aclara el Lcdo. Olvin Valentín, Comisionado Electoral del Movimiento.

Te podría interesar: