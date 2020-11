Donald Trump no acepta la victoria de Joe Biden

El presidente estadounidense Donald Trump se negó hoy a reconocer la victoria de su contendiente demócrata, Joe Biden, como nuevo presidente de Estados Unidos.

Biden fue proclamado por diversos medios estadounidenses vencedor de la contienda presidencial luego de que el ex vice presidente saliera airoso en el estado de Pennsylvania. Tras ganar dicho estado, Biden sobrepasó la cifra de 270 votos electorales necesarios para ganar la contienda.

"Todos sabemos por qué Biden tiene prisa para que proclamarse falsamente como ganador y por qué sus amigos en la prensa lo ayudan: no quieren saber la verdad. Esta elección simplemente no ha terminado. Joe Biden no ha sido certificado como ganador en ningún estado y tampoco ha sido certificado como ganador en ningún de los estados que se encaminan a un recuento o en los estados en donde nuestra campaña ha presentado reclamaciones judiciales y que bien pudiera determinar el vencedor. En Pennsylvania, por ejemplo, no le permitieron la entrada a nuestros observadores en el proceso de conteo de votos. Los votos legales son los que deciden elecciones y no la prensa", señaló el presidente mediante declaraciones escritas.

Los medios estadounidenses Prensa Asociada, ABC, NBC, CNN y NPR proyectaron la victoria de Biden una vez se completó el conteo de votos en Pennsylvania. Incluso, la cadena Fox News —que en ocasiones han favorecido al presidente— declararon a Biden como vencedor.

En sus declaraciones, el presidente también indicó que, a partir del lunes, continuarán los procesos judiciales. Trump, quien insiste en hacer una distinción entre papeletas legales e ilegales, tildó la elección como un "fraude" y la cual cuenta con votos "manufacturados".

En varias ocasiones Trump cuestionó la legitimidad de los votos adelantados por correo y las razones por las cuales en su mayoría los votos respaldaban a Biden. Sin embargo, desde agosto, el presidente objetó la autenticidad del método de votación por correo pese a que el gobierno federal reiteró en varias ocasiones que el sistema por correo era seguro y conveniente.

"Qué esconde Biden?", cuestionó Trump.