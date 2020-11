CEE sigue sin reportar resultados en colegios de votación

Mientras se anticipa que el escrutinio general comenzará el próximo martes, a cinco días de las elecciones generales, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) aún no ha podido contabilizar los votos en más de 100 colegios de votación en algunas contiendas.

Según las cifras más recientes de la CEE todavía estaba corta por reportar 124 colegios de los 5,567 en total que existen para la contienda de la gobernación. Es decir, en cuatro días se han reportado 5,443 colegios. En comisionado residente aún faltan 124 colegios por reportar de los 5,629. Hasta la misma hora tenían reportados unos 5,505. Mientras que en algunos contiendas para escaños por distrito de la Cámara de Representantes y Senado, no se actualizan datos desde ayer y en algunos casos aún quedan más de 15 colegios por reportar.

A juicio de Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), indicó que, aunque en otros comicios no se ha contabilizado el 100% de los colegios en la primera fase, en esta elección el conteo se demoró más de lo usual debido a la avalancha de votos adelantados.

"Ha ocurrido en el pasado. Obviamente, con el tema del voto adelantado y lo complejo del proceso, pues no se pudo completar el 100% de todas las papeletas. Por eso se cerró ayer [hoy] a la 1:30 a.m. Entonces cuando empiece el escrutinio se supone —que se supone que empiece el martes— ahí cuando se acuda a contar los precintos, se atienden aquellas papeletas que no han sido contadas. Ha ocurrido en el pasado, no con la cantidad de estas elecciones por la cantidad de más de 200,000 personas que habían solicitado el voto adelantado, que eso nunca había ocurrido", comentó Aponte, quien incluso recordó que en la elección general de 2012, el conteo de votos para la noche del evento duró unos 12 días.

Nicolás Gautier, comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), coincidió por separado con Aponte y mencionó que unos 20 maletines que no se pudieron contabilizar durante esta semana serán contados cuando comience el escrutinio general. "Sí, es normal [que no todos los colegios se hayan contabilizado esta semana]. Es más, no van a entrar todos los colegios porque se quedaron 20 maletines anoche que no fueron a la mesas y otros 20 que estaban en mesa y era la 1 y pico de la madrugada y ya la gente estaba agotada. Y decidimos cerrarlo y eso se va a contar cuando comience el escrutinio. Así que se van a quedar muchos distritos representativos y senatoriales que no van a estar al 100% de la entrada", mencionó.

Mientras que Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), catalogó la elección como una "atípica" y también indicó que el alto volumen de votos por adelantado retrasó el conteo de votos. Incluso, comparó los comicios locales con los de Estados Unidos, donde el conteo también duró más de cinco días debido a la elevada cifra de voto por correo. Sin embargo, Sánchez opinó que los maletines que serán contados la semana que viene no necesariamente podrían definir contiendas que en estos momentos lucen reñidas como las del Distrito 36, donde el presidente cameral, Carlos 'Johnny' Méndez aventaja a su oponente del PPD, Juan Gómez, por unos 267 votos. "Ya esas actas las terminaron y se entiende que esta noche ya todo va a estar publicado", dijo. Sánchez aseguró que entre los colegios que quedarían por reportar y que pasarán al escrutinio general no figuran contiendas reñidas.

Sin embargo, Aponte expuso que, si bien la contienda por la gobernación podría lucir definida en favor del candidato del PNP, Pedro Pierluisi, durante el escrutinio general podría variar los resultados nuevamente y en algunos casos podría provocar un recuento. "Puede haber alguien que esté adelante en este momento y cuando ocurre el escrutinio se va a atrás y quizás en un recuento regresa. [Contiendas] como [la alcaldía de] Guánica, Culebra y en la Legislatura en los últimos puestos, pues ahí podría variar, tanto en el escrutinio como en el recuento. Y no es extraño eso", dijo.

La lucha por la silla de la alcaldía de Aguadilla es de las pocas que han reportado el 100% de los colegios y estará sujeta a un recuento luego de que Julio Roldán, candidato del PPD, aventaja a Yanitsia Irizarry Méndez por 75 votos. Roldán obtuvo 8,760 votos y Yanitsia Irizarry Méndez, aspirante del PNP, cuenta con 8,685 votos.

¿Cuántos colegios quedan por reportar?

Y aunque para la contienda a la gobernación aún quedan 124 colegios por reportarse, Pedro Pierluisi, candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), mantiene una cómoda ventaja con 405,793 votos, unos 16,754 sufragios adicionales que su contrincante más cercano, Carlos “Charlie” Delgado del Partido Popular Democrático (PPD), quien cuenta con 389,039 votos. Cinco días después, Delgado todavía no ha reconocido a Pierluisi como gobernador electo.

Por su parte, en las contiendas por escaños a la Legislatura aún quedan por contar unos 20 colegios de votación en el distrito senatorial V, donde el candidato del PPD, Ramón Ruiz aventaja a su oponente del PNP, Luis Berdiel, por 1,374 votos. La carrera por el segundo escaño de este distrito podría estar sujeta a un recuento ya que está por debajo del 0.5% de diferencia entre ambos candidatos.

Igual ocurre en la contienda por el distrito senatorial VII de Humacao, una diferencia de 0.24% separan al aspirante del PPD, Hill Román Abreu y su rival de la Palma, Wanda Soto. Román Abreu aventaja a Soto por unos 639 votos quedando 16 colegios por reportar.

En el distrito senatorial de Arecibo III también restan unos 20 colegios de votación por ser contabilizados en momentos donde, a todas luces, también se perfila un recuento para dicha contienda. Los aspirantes del PPD, Elizabeth Rosa y Rubén Soto aventajan a sus oponentes del PNP —Ángel ‘Chayanne’ Martínez y José ‘Joito’ Pérez— por menos del 0.5%.

En los escaños por distrito de la cámara baja, los colegios que quedaban por contabilizarse para todas las contiendas totalizaban unos 123, siendo los distrito 18 y 36 los que más colegios restan por reportar votos para un total de siete. En el distrito 18 se disputa una de las contiendas más reñidas en donde Jessi Cortés, aspirante del PPD, aventaja al representante del PNP, José ‘Ché’ Pérez, por unos 66 votos quedando unos siete colegios por reportarse. Mientras que en el distrito 36, Méndez, mantiene una leve ventaja de 267 votos sobre su contrincante del PPD, Juan Gómez quedando también unos siete colegios por adjudicar.

La contienda entre Eva Prados, candidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el representante Juan Oscar Morales del PNP, aunque tan solo queda un colegio por reportarse, podría conocerse un resultado actualizado en la noche de hoy. De acuerdo con las cifras de la CEE, Prados aventaja a Morales por 22 votos.