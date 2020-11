Boricua le tira papel toalla a la Casa Blanca tras derrota de Trump

Un joven puertorriqueño envuelto con una bandera de Puerto Rico lanzó hoy un paquete de papel toalla hacia el interior de los predios de la Casa Blanca, tras confirmarse la derrota del presidente Donald Trump en la contienda electoral de Estados Unidos.

En un video que ya corre por las redes sociales, se puede observar al muchacho lanzando el papel, recreando la criticada escena que hizo el saliente presidente Trump en su visita a la Isla tras el paso del huracán María.

Aquí el video:

A man wearing a Puerto Rican flag tosses paper towel over the fence toward the White House. “Never forget,” he said. pic.twitter.com/tZkalqgB2D

— Samantha Schmidt (@schmidtsam7) November 7, 2020