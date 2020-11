Barack Obama felicita a Joe Biden y a Kamala Harris tras la victoria

El expresidente estadounidense Barack Obama felicitó hoy a Joe Biden y a Kamala Harris, luego de resultar vencedores en la contienda presidencial de Estados Unidos.

"En estas elecciones, bajo circunstancia nunca antes experimentadas, la ciudadanía estadounidense acudió a votar en números nunca antes visto. Una vez se contabilice cada uno de los votos, el presidente electo, Biden, y la vicepresidenta electa, Harris, habrán obtenido una victoria histórica y decisiva", señaló el exmandatario mediante declaraciones escritas.

Obama añadió que Biden enfrentará una serie de retos que ningún presidente ha tenido que encarar como una "furiosa pandemia, desigualdades en el sistema de justicia y en la economía, una democracia en riesgo y una crisis climática".

Por su parte, Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, también felicitó a Biden en su victoria sobre el presidente republicano Donald Trump. "Estamos orgullosos de una campaña bien manejada y estamos deseosos de ver los cambios positivos que [Biden y Harris] traerán al país", dijo el exmandatario mediante declaraciones escritas.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y

— Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020