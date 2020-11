Así felicitó el esposo de Kamala Harris a la nueva vicepresidenta electa

Tras confirmarse la elección de Kamala Harris como la primera mujer afroamericana vicepresidenta de los Estados Unidos, su esposo le dedicó un romántico mensaje de felicitaciones con una foto que publicó en sus redes sociales.

“Muy orgulloso de ti”, escribió Doug Emhoff al calce de una imagen de la pareja abrazándose.

El abogado Doug Emhoff, de 56 años, será el primer “segundo caballero” del país una vez juramente en enero entrante.

So proud of you. ❤️❤️🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Orb1ISe0dU

— Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020