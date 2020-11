Salud anuncia cambios en manera que reportan casos COVID-19 en tablero digital

El Departamento de Salud adelantó que, a partir de mañana, 7 de noviembre, se reportarán cambios en el tablero digital de COVID-19 on el objetivo de proveer un cuadro más completo de los casos como resultado de la disponibilidad de las pruebas de antígenos y la definición revisada de caso de COVID-19 del “Council of State and Territorial Epidemiologists” (CSTE).

A partir del sábado, los casos de COVID-19 se reportarán en el Dashboard del Departamento de Salud basados en el tipo de prueba de laboratorio administrada al paciente. Los casos confirmados, aquellos con una prueba molecular positiva, se continuarán reportando como hasta el presente. Los casos con una prueba de antígenos positiva se reportarán como casos probables.

Los casos con una prueba de anticuerpos -serológica- positiva, sin una prueba molecular o de antígenos positiva, se reportarán como casos sospechosos.

De igual manera, las muertes por COVID-19 se reportarán como muertes confirmadas, probables o sospechosas. Una muerte confirmada COVID-19 es la muerte de una persona con una o más pruebas moleculares positivas. Una muerte probable por COVID-19 incluye la muerte de: 1) Una persona que reúne los criterios clínicos y la evidencia epidemiológica según definida por el CSTE y no se realizó una pruebas de confirmación para COVID-19 ; 2) una persona con una prueba de antígenos positiva y que reúnen los criterios clínicos o la evidencia epidemiológica según definida por el CSTE; y 3) una muerte que cumple con los criterios de estadísticas vitales en la cual no se realizó una prueba de confirmación para COVID-19. Una muerte sospechosa por COVID-19 incluye la muerte de una persona en la que se detecta un anticuerpo específico en suero, plasma o sangre, o se detecta un antígeno específico por inmunohistoquímica en un espécimen de autopsia, que no fue reportada como un caso confirmado o probable de COVID-19.

“El propósito de estos cambios es estandarizar la definición de caso de COVID-19 para propósitos de la vigilancia y notificación nacional de acuerdo con las recomendaciones provisionales del “Council of State and Territorial Epidemiologists” (CSTE) del 5 de agosto de 2020 y del “National Center for Health Statistics” de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)”, señaló el doctor Miguel Valencia, quien lidera el Sistema de Vigilancia de COVID-19 del Departamento de Salud.

