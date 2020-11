Lectores de Metro dicen el FBI debió arrestar a Néstor Alonso antes de las elecciones

Luego de que se conociera del arresto del representante novoprogresista Néstor Alonso por supuestamente haber participado en un esquema de robo, soborno y comisiones ilegales, Metro le preguntó a sus lectores si creían que que el FBI debió haber actuado sobre estos cargos antes de las elecciones.

En Twitter, un 72.7% de los votos dijo que sí se debió hacer el arresto antes de las elecciones. Mientras que un 27.3% dijo que no.

El representante del PNP, Néstor Alonso y quien resultó reelecto el pasado martes fue arrestado por las autoridades federales. ¿Crees que el arresto debió ser antes de las elecciones? — Metro_PR (@Metro_PR) November 5, 2020

Mientras tanto, decenas de personas comentaron en Facebook con opiniones divididas y argumentos sobre por qué no se habría hecho antes.

"Los Federales tienden a no ser arrestos en la cercanía de una elección para que no digan que fue motivaciones políticas. No quieren que se le dañen el caso", lee uno de los comentarios.

"Si tenían todas las pruebas….seguro que si", comentó otra usuaria.

Otros usuarios aseguraron que debió ser arrestado para evitar que el representante fuera reelecto.