Construyen el Comité de Transición para la alcaldía de Ponce

El alcalde electo de Ponce, doctor Luis Irizarry Pabón, presentó el viernes a los integrantes del Comité de Transición que estará a cargo de recibir y verificar información sobre transacciones económicas y administrativas del saliente Gobierno Municipal.

“Continuamos trabajando sin cesar desde que se dio a conocer el resultado de la votación, el pasado martes, para ir conformando los equipos de trabajo necesarios para asumir el gran reto de gobernar a Ponce. Uno de los pasos fundamentales es conocer a fondo la situación económica, los proyectos y transacciones; tener una radiografía administrativa de lo que ha sido la administración de la alcaldesa saliente. Agradezco la disposición de profesionales de primer orden que una vez más, dan un paso al frente por Ponce y quienes tienen en sus manos una encomienda importante”, indicó el doctor Irizarry Pabón en comunicación escrita.

Explicó que el equipo de transición estaría compuesto por hasta 10 especialistas en áreas administrativas, salud, finanzas y recursos humanos.

Conferencia de prensa desde Ponce https://t.co/BsY1ObD6fz — Metro_PR (@Metro_PR) November 6, 2020

Uno de esos profesionales que forman parte del Comité de Transición es el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, JD, LLM, JSD. Ponceño, producto de las escuelas ponceñas y quien posee un bachillerato en el Recinto Universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, de donde se graduó Magna Cum Laude en 1983, con una concentración en Ciencias Políticas.

Emmanuelli Jiménez completó estudios jurídicos en la Escuela de Derecho de la misma Universidad, y se graduó de Juris Doctor con la distinción Magna Cum Laude en 1986 y aprobó la reválida de derecho ese año con una percentila de 98. Recientemente, culminó su grado de Doctorado en Ciencias Jurídicas (JSD) de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Ha sido profesor en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos de Mayagüez y en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Por su parte, Mayra López Álvarez, cuenta con una maestría en Administración Pública en Maxwell School for Citizenship en Syracuse University en Nueva York. Cuenta con un Bachillerato en Ciencias Sociales con especialidad en Economía del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Ha participado en programas de estudio en Administración Pública del Institute for Public Policy Studies de la Universidad de Michigan y el John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard.

Sus experiencias de trabajo incluyen exposición a: Recursos Humanos, Infraestructura, Sistemas de Información, Salud, Seguridad & Ambiental y Logística & Distribución.

Destaca su experiencia en el Servicio Público como Directora de Recursos Humanos del Municipio Autónomo de Ponce bajo la incumbencia de Rafael (Churumba) Cordero Santiago. Sus experiencias en la empresa privada incluyen el rol como Vicepresidenta de Administración y Recursos Humanos de Rovira Biscuit Corporation.

En los últimos 19 años, López Álvarez se desempeñó como gerente de Recursos Humanos y en roles de Infraestructura, Salud, Seguridad y Ambiental en Roche Operations Ltd. compañía de dispositivos médicos ubicada en Ponce. En el mes de julio de 2020, Mayra se reintegra como parte del equipo directivo de Rovira Biscuit Corporation como Directora de Recursos Humanos y Sistemas de Información.

Su compromiso con el voluntariado incluye experiencias en la Sociedad Para la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM) como parte del equipo de trabajo desde el año 2000 hasta el presente incluyendo la Presidencia de la Sociedad de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos Capitulo de Puerto Rico en el año 2007. También ha fungido como Directora Asociada de la Asociación de Industriales en la Región Sur. Sirvió como Legisladora Municipal del Municipio Autónomo de Ponce en el año 2005. Ha recibido varios galardones entre los que podemos destacar el Premio Manuel Laborde como Profesional de Recursos Humanos del año de Puerto Rico en el año 2004.

Además, el reconocido Catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y exsecretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, licenciado Javier Echevarría Vargas, también nos honra al aceptar formar parte de este importante Comité.

Echevarría, además de haber sido secretario de Asuntos del Consumidor y Secretario General del Partido Popular Democrático, es profesor de Derecho Administrativo, Procedimiento Civil, Derecho del Consumidor, Contratación Gubernamental, Propiedad Intelectual, Derecho Comercial, Derechos Reales, y Bibliografía Jurídica en la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Posee un bachillerato en Ciencias Políticas de la PUCPR, posee el grado de Juris Doctor de la escuela de Derecho de la PUCPR, tiene una Maestría en Derecho de la Universidad de Tulane, de Luisiana y un Doctorado en Derecho de la Universidad de Valladolid de España.

El licenciado Echevarría posee experiencias en múltiples áreas administrativas como consultor y Director de la Revista de Derecho Puertorriqueño, fue asesor legal de la Comisión del Senado en las áreas de Banca y Asuntos del Consumidor, asesor legal en la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, Presidente del Grupo de Trabajo de Gobernador para la Revisión y Reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos y Uniforme y Consultor Legal de la Oficina de Instituciones Financieras entre otras experiencias laborales.