Representante arrestado por federales había sido electo por acumulación

El legislador Nestor Alonso, del Partido Nuevo Progresista y quien fue arrestado en el día de hoy por las autoridades federales, con los últimos números de la Comisión Estatal de Elecciones, fue electo como representantes por acumulación.

Con el el 95.69 por ciento de los colegios reportados, Alonso sería el representante por acumulación número 10 escogidos, de once que entran en este renglón con un total de votos hasta el momento de 59,170.

Del representante renunciar a su escaño, la ley indica que "a partir de la fecha de la notificación de la vacante, el Partido Político, en este caso el PNP, tendrá un término de sesenta (60) días para presentar en la Comisión las candidaturas para cubrir la vacante. Dentro del referido término, el Partido Político podrá adoptar un método alterno de sustitución para cubrir el cargo vacante, pero siempre que sea aprobado por su organismo directivo central y cumpla con las garantías del debido proceso de ley y la igual protección de las leyes. Cuando el Partido Político presenta un solo Candidato, el Presidente deberá certificar a este con derecho para ocupar el cargo. ii. En caso de que el Partido Político no adoptara un método alterno de sustitución, y hubiere presentado más de un Candidato, el Gobernador, dentro del término de treinta (30) días a partir de la presentación de las candidaturas, deberá convocar a una elección especial para cubrir la vacante. En la elección especial solo podrán participar los Candidatos certificados por el Partido Político por el cual fue elegido quien ocupó y dejó vacante el cargo. Podrán votar los electores que cumplan con los requisitos y siguiendo las garantías y los procedimientos dispuestos en el Artículo 7.21, inciso (2) de esta Ley. iii. Toda elección especial deberá realizarse no más tarde de los noventa (90) días siguientes a la fecha de su convocatoria, y la persona que resulte elegida en esta, ocupará el cargo hasta la expiración del término de su antecesor. iv. Cuando el partido político no presenta candidato alguno dentro del término de sesenta (60) días, el Gobernador, dentro de los treinta (30) días a partir de expirado el término, convocará a una elección especial en la que podrán presentarse como candidatos personas afiliadas a cualquier Partido Político o Candidatos Independientes. (b) Dentro de los doce (12) meses precedentes a una Elección General. Cuando dentro de los doce (12) meses precedentes a una Elección General ocurra una vacante de senador o representante por acumulación, elegido en representación de un Partido Político, se cubrirá la misma por el Presidente de la Cámara Legislativa correspondiente, a propuesta del organismo directivo central del Partido Político a que perteneciere quien ocupó y dejó vacante el cargo".

Según fuentes de Metro, el PNP estarían certificando al representante Jorge Emmanuel Báez quien es el próximo con más votos en la lista por acumulación y actualmente ocupa el escaño dejado por María Milagros Charbonier, quien también fue arrestada y acusada por los federales.

Otro exlegislador bajo esta administración de este cuerpo acusado a nivel federal es Nelson Del Valle.

Los representantes por acumulación electos para el próximo cuatrienio son, en orden votos, Héctor Ferrer del Partido Popular Democrático, Dennis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño, Mariana Nogales del Movimiento Victoria Ciudadana, Lisie Burgos del Proyecto Dignidad, José Torres Zamora del PNP, Jesús Manuel Ortiz del PPD, José Enrique Meléndez del PNP, José Bernardo del MVC, José Aponte del PNP, Alonso y Lourdes Ramos del PNP.

Otro arrestado a nivel federal que pertencía a la legislatura es el exsenador AbelNazario.